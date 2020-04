– Jeg får holde meg til langrenn, det er vel det jeg kan, sier Sjur Røthe.



Han viser, ikke veldig stolt, fram sin nye hårsveis - det vil si, ikke et eneste hår, helt glattpolert.

– Er det korona-sveis?

– Det kan du trygt kalle det. Siden frisørene har hatt stengt i lang tid nå så tenkte jeg at dette må jeg vel kunne klare selv - for en gangs skyld. Jeg har jo normalt ikke så stor hårmanke å holde styr på.

– Hva skjedde?

– Jeg satte meg foran speilet og følte meg trygg på at dette går bra. Jeg synes også det så brukbart etter at jeg hadde fått stusset litt her og litt der. Men det syntes ikke samboeren min da hun kom jeg. Emilie var ikke imponert.

– Og da forsvant resten av frisyren?

– Emilie prøvde så godt hun kunne å rette opp, men konkluderte kjapt med at «her må vi ta alt». Så da ble det «skin head».

– En verdensmester på ski kan altså ikke alt?

– Konklusjonen er at fagfolk er fagfolk. Jeg får drive med det jeg behersker.

– Men langrennstreningen går greit?

– Ja, og der treng jeg heldigvis ikke hjelp fra Emilie.

PS! Apropos verdensmester i alt. Det er mange gode og morsomme historier om og med Rosenborgs trenerlegende, Nils Arne Eggen. Han hadde en evne til å blande seg borti kanskje mer enn fotball i gjøremålene på Lerkendal, også ting som han kanskje ikke hadde like god peiling på som fotball. Og en vittig tunge på «Brakka», Rosenborgs klubbhus, påsto derfor at det lille hjemstedet til Eggen, Orkdal, hadde to verdensmestre: Bjørn Myrbakken i laghopp på ski og Nils Arne Eggen, verdensmester i alt.