– Merkelig at han ikke har A-stipend

Han mener det er vanskelig å sammenligne resultater i forskjellige idretter.

– Det er ganske mange av våre utøvere som oppfyller stipendkrav sammenlignet med andre idretter. Det kan nok være lettere å få stipend i andre idretter enn våre syklister opplever. Jeg har ikke gjort noe stort nummer ut av det, men jeg reflekterer over at det er merkelig at Alexander ikke har A-stipend.

Sportssjefen forteller at Cykleforbundet kan innstille utøvere til A/B-stipend samt utviklingsstipend. Olympiatoppen avgjør hvilken kategori utøverne havner i.

– Man søker om et A- eller B-stipend samt utviklingsstipend. Det er opp til Olympiatoppen å se om han er innenfor kriteriene. De har gjort en vurdering at han ikke oppfyller de kravene som gjelder. For Kristoffs del spiller det ikke så stor rolle, for han kommer aldri til å få ut de 120 000 kronene. Han tjener for mye. For vår del utløser et A-stipend et utviklingsstipend. Vi har ved flere tilfeller søkt om utviklingsstipend. Det er det ulykkelige slik vi ser det, sier Falk.

– Kan utvikle seg ytterligere

Sportssjefen har ingen tro på at Kristoffs karriere er på hell.

– Alder har ikke så stor betydning i sykkel. Det handler mer om det mentale. Om man blir over 40 år taper man kanskje litt muskelstyrke, men man får samtidig mer erfaring. Jeg ser ikke at Kristoff er på hell. Jeg ser heller at han kan holde samme nivå som tidligere, og kanskje også utvikle seg ytterligere. Man ser at han er med i VM og kriger om medalje. Han er en av verdens beste syklister, og det kommer han sikkert til å være i noen år til. Han er knallhard i hodet, sier Falk.

Fjorårets gjennombruddsmann Carl Fredrik Hagen (28), som ble nummer åtte sammenlagt i Vuelta a España, får verken A- eller B-stipend.

– Han har tilgang til Olympiatoppens treningssenter, og er med på en støtteordning med helsepersonell og fagpersoner. Men han har ikke formelt stipend. Han har egentlig en ordning som ikke finnes, og det finnes flere andre med den ordningen. Det handler vel mer om at han er kandidat til OL. Nå vet jeg ikke om han lønnsmessig hadde hatt bruk for stipendpengene, men det er mer en markering. Et stipend er en erkjennelse av at man har gjort noe riktig bra. Carl Fredrik er fornøyd med at han har tilgang til fagpersonell, men hele stipendordningen er merkelig. Jeg har vært i norsk sykkel i ti år, og stipendsummene er fortsatt de samme som for ti år siden. Det er ingen utvikling sånn sett. Ryttere som Boasson Hagen og Kristoff har ikke behov for penger, men vi har derimot behov for støtte til utøvere på vei opp. Det hadde vært bedre om vi fikk støtte for U23-syklistene eller yngre jentesyklister. Det hadde vært til større hjelp, sier Falk.