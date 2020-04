Myndighetene i Kina har blitt utsatt for økende press den siste tiden og krav om åpenhet rundt hvordan de har håndtert epidemien i landet helt fra starten. Epidemien ble etter hvert en pandemi.

Rykter har spredt seg, og USA gransker nå om viruset egentlig kom fra et virologisk institutt med et høysikkerhetslaboratorium for miljøsikkerhet.

– Umulig

Direktøren ved forskningslaboratoriet Wuhan Institute of Virology avviser kategorisk at viruset stammer fra deres lab.

– Det er umulig at viruset kommer fra oss. Vi har et strengt regelverk og vi har en adferdskode for forskning, så vi er sikre på det, sier direktøren Yuan Zhiming i et intervju med det statlige mediet i Kina.

Han leder p4-laboratoriet som er det strengeste og beste laboratoriet ved instituttet. Laben han styrer over var det første i Asia som var utstyrt til å håndtere patogener av klasse fire, som for eksempel ebola.

Han legger til at instituttet allerede undersøkte og avfeide teorien i februar og at informasjon ble delt med Verdens helseorganisasjon (WHO) i begynnelsen av januar.

Forsket på flaggermus

Det har dens siste tiden versert rykter om at laboratoriet er virusets opprinnelsessted, og forrige uke skrev Washington Post at amerikanske tjenestemenn uttrykte bekymring for sikkerheten ved laboratoriet allerede i januar 2018.

Også Det hvite hus har gitt uttrykk for tvil rundt hvordan viruset begynte å spre seg.

– Vi hører denne historien mer og mer, sa president Donald Trump da han fikk spørsmål om laboratorium-teorien på en pressekonferanse onsdag.

Ved laboratoriet har jobbes det blant annet med å forske på virus som stammer fra flaggermus. Det har også blitt spekulert i om en flaggermus kan ha rømt fra nettopp dette laboratoriet.

Donald Trump har ikke lagt skjul på hvor han mener viruset stammer fra. Han har fra starten av virusutbruddet omtalt det som Kina-viruset ved flere anledninger.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet har også uttalt seg i forhold til Trump sin hyppige bruk av ordet kina-viruset i sin omtale av koronaviruset.

Talspersonen sa da at viruset like godt kunne ha blitt plantet av amerikanske soldater som deltok i et militærstevne som ble arrangert i Wuhan, i oktober i fjor.

USA vil granske



Både Trump og hans utenriksminister Mike Pompeo har sagt at USA har igangsatt en gransking for å avdekke hva som skjedde da utbruddet begynte.

Også Storbritannias utenriksminister Dominic Raab ba om en gransking av pandemiens årsaker etter et videomøte for G7-landene torsdag. USA hadde tatt initiativ til møtet.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, forsøkte samme dag å dempe spekulasjonene rundt lab-teorien.

– Mange anerkjente medisinske eksperter har bekreftet at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for påstandene om at viruset lekket ut av et laboratorium, sa Zhao.

Også han tok imidlertid til orde for mer forskning på koronavirusets opprinnelse.