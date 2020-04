Til NTB opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød at det er snakk om to personer på to forskjellige motorsykler som begge havnet utfor veien.

– Skadeomfanget er ukjent, men vi har sendt to luftambulanser til stedet, sier Gunnerød.

En av de involverte skal være våken, men muligens ha beinbrudd. Klokken 03.31 skriver politiet at tilstanden til den andre betegnes som kritisk.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.52.

(©NTB)