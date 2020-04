Søppeltømmer urinerte i Siljes hage: – Urolig ekkelt

Silje Alexandra Gudmundsen gjorde seg klar til å dra på butikken med sine to barn, da hun fikk hakeslepp av synet i sin egen hage i boligfeltet Mosserød i Sandefjord.

Hennes yngste sønn, på fem år, var utålmodig. Silje hørte da søppelbilen utenfor, hun sendte han derfor ut i gangen slik at han hadde noe spennende å følge med på mens hun gjorde seg klar.

Men det gikk ikke lange stunden før hun hørte guttungen rope: «Mamma, søppelmannen står og tisser».

Trodde nesten ikke det hun så

– Da jeg så mannen stå og tisse i hagen min, ble jeg helt satt ut. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Noe så usmakelig, sier Gudmundsen til TV 2.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

I ren refleks fisket hun opp mobilen og filmet søppeltømmeren, som gjorde sitt fornødne ikke langt fra ytterdøra hennes.

Da han var ferdig og snudde seg, dro han opp smekken, tok på seg arbeidshanskene og gikk.

Silje sa til søppeltømmeren at hun ikke syntes det var greit at at han urinerte i hagen hennes.

– Jeg er usikker på om han ikke skjønte hva jeg sa, for han kikket bare på meg, som om ingenting hadde skjedd, før han gikk videre. Han så ikke det minste brydd ut, sier Gudmundsen.

Ikke første gang

Hun håpet på å kunne ta oppførselen opp direkte med den tissetrengte mannen. Men da han ignorerte henne, fant hun ut at hun måtte gjøre noe med saken – for at andre ikke skal oppleve det samme.

– Jo mer jeg tenkte på det, jo mer ufyselig og ekkelt syns jeg det var, sier Silje.

Dette er heller ikke første gangen Gudmundsen har opplevd at en renovasjonsarbeider har urinert i hagen hennes.

I vinter skjedde det samme, men da rakk hun ikke å gå ut og gi beskjed før han hadde forlatt hagen.

Ufint

– Når jeg har opplevd dette to ganger, hvor mange andre hager har da søppeltømmere urinert i?

30-åringen sier at hun ikke filmet mannen fordi hun ønsket å henge han ut, men sette fokus på et problem.

– Jeg skjønner at renovasjonsarbeidere også har naturlige behov og ikke har toalett på sin rullende arbeidsplass. Det hadde vært greit om han hadde urinert i utmark, men inne på andres eiendom er bare ufint, sier hun.

Men Gudmundsen fikk litt dårlig samvittighet for å ha filmet mannen. Men hun tenkte at det var ikke hun som hadde gjort noe galt. Det var jo han som hadde gått inn i hagen hennes og urinert, mens hun og barna var på vei ut døra.

Etter at lokalavisen omtalte saken har det skapt stort engasjement. Men det er ikke bare søppeltømmeren som får kritikk, noen mener også det var dårlig av Silje å filme mannen.