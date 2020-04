Stortalentet åpner for klubbskifte: – Det er logisk at han vil forlate oss

Kai Havertz er et navn de fleste storklubber har hatt på blokken – med fet skrift – lenge.

Den offensive midtbanespilleren debuterte i Bundesliga for Bayer Leverkusen som 17-åring allerede i 2016, og har også spilt seg inn på det tyske landslaget.

Så sent som i november kom han på 4. plass – plassen foran vår egen Erling Braut Haaland – i kåringen av årets unge spiller i Europa.

– Logisk at han vil forlate oss

20-åringen er blitt sterkt koblet til Liverpool, og før koronakrisen inntraff uttalte Leverkusen-trener Peter Bosz at han forventet at Havertz ville forlate klubben i sommer – men ikke for under 100 millioner euro.

Siden den gang har veldig mye endret seg i verden, men både spilleren selv og hans sportssjef virker fremdeles å være åpne for et klubbskifte.

KOBLET TIL LIVERPOOL: Både Kai Havertz og RB Leipzigs Timo Werner er blitt koblet til Liverpool den siste tiden. Foto: Bildbyrån.

– Jeg er klar for å ta et stort skritt, og jeg liker utfordringer, sa Havertz nylig til tyske Bild.

– Leverkusen er stor klubb. Jeg føler meg bra, jeg har alltid sagt det. Men på et tidspunkt ønsker jeg å ta det neste steget i min karriere. Det er mitt mål.

Og sportsdirektøren i klubben virker innforstått med at deres unge juvel ikke vil tråkke sine fotballsko i Leverkusen for alltid.

– Det vil være logisk at Kai etter hvert vil forlate Leverkusen, sier Simon Rolfes til Bild ifølge Liverpool Echo.

– Jeg er ikke overrasket over at han blir fristet av utenlandsspill. Vi vet at han føler seg veldig komfortabel hos oss, og vi er i kontinuerlig kontakt. Vi har en åpen dialog.

Ikke glad i styrketrening

Den tyske landslagsspillerens tekniske ferdigheter er det ingen tvil om, men ungguttens fysikk er ikke like imponerende. Havertz' kroppsbygning er av det spede slaget, og han er ikke direkte glad i å tilbringe tid på vektrommet, skal vi tro lagkamerat på klubb- og landslag, Jonathan Tah.

– Kai Havertz er den spilleren som har minst lyst til å trene med vekter eller slikt. Det er alltid morsomt når vi går inn i vektrommet, han ønsker kun å ha ballen i beina. Han har ikke lyst til å drive med styrketrening.

– Jeg forstår at han ikke liker styrketrening, men kanskje ville han bygget litt mer muskler hvis han gjorde det, sier Tah til nettstedet Goal.

– Kvalitetsspillere synker ikke i verdi

Det kan han trenge hvis han skulle ta spranget til Premier League. Et mulig hinder er også Leverkusens pengekrav. Svært få klubber er nok villige til å bla opp over 100 millioner euro slik situasjonen er i verden nå. Men tyskerne skal ikke være villige til å fire på kravet.