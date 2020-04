– Blir vanskelig hvis spillerne skal få lønn for å sove og hvile

Det skulle egentlig vært Dag-Eilev Fagermos første hjemmekamp som trener for Vålerenga, attpåtil mot klubben han har ledet de siste 12 sesongene.

Men i stedet for seriekamp mot Odd denne solfylte lørdagen 18. april, er Vålerenga-treneren sendt ut i ferie, i likhet med A-lagets øvrige trenerapparat og spillergruppe.

– Hva skal du bruke ferien til?

– Jeg skal se alle kampene til Vålerenga fra i fjor om igjen, og så får jeg vel leke litt med trolldeigen min, sier Fagermo og humrer.

Slakter NISO

Det er drøye to uker siden myndighetene åpnet opp for at fotballklubber kunne trene i grupper på maks fem personer og med tilstrekkelig avstand. Vålerenga - som fram til da hadde permittert spillergrupa 100 prosent - senket permitteringsgraden til 75 prosent.

Fagermo ønsket da at spillerne skulle stille på fem fellestreninger i uka, men fikk ikke gjennomslag for flere enn tre.

– Hvordan har stemningen i klubben vært etter det?

– Stemningen i klubben er fantastisk. Jeg er imponert over spillergruppa og ledelsen i klubben, hvordan de har håndtert det. Så det er helt upåklagelig. Men det er for så vidt ikke spillerne... det er NISO som står bak her, vettu, hevder Fagermo.

Han sikter til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, som fungerer som en slags fagforening for blant andre fotballspillere.

– Jeg må le. Det er den eneste interesseorganisasjonen jeg veit som ikke ønsker at folk skal bli i bedre form. Som i tillegg tar med søvn og hvile som arbeid. Så da lurer jeg på folk som er håndverkere, liksom, når de kommer hjem fra jobb om de har det i tariffavtalen? At når de skal slappe av litt og sove - får de lønn for det? sier Fagermo med et lurt glis.

20 økter i full stilling

NISO-advokat Eirik Monsen understreker at de på ingen måte ønsker at spillerne skal trene lite.

– Dette handler om å anerkjenne fotballspillernes arbeidshverdag. Fem økter i uka når du skal jobbe 25 prosent stilling - da sier du indirekte at da skal man trene opp mot 20 økter i uka i 100 prosent stilling, sier han.

Monsen legger til at det vil være andre forhold, som møtevirksomhet, kamper, restitusjon og hvile, som også er å regne som jobb for en fotballspiller.