«I kveld klapper jeg for Tone (54)»

Det er mange som fortjener en ekstra hyllest for tiden. Helsepersonell som utsetter seg selv for risiko, isolerer seg fra egne familier, og går på jobb hver dag. Lærere som lager undervisning for ungene våre via skjermen, som følger opp hver og en av dem. Bussjåfører som holder hjulene i gang slik at de som har en jobb, kommer seg dit. De som holder matbutikkene åpne og fyller hyllene med ferske varer. Alle som vasker på sykehusene og andre arbeidsplasser. For å nevne noen av dere som holder samfunnshjulene i gang. Heltene våre. Vi hadde kollapset uten dere.

Felles for alle vi har klappet for verden rundt er at de har en jobb å gå til. En jobb som kan være en påkjenning, både slitsom og skremmende. Men den kan også være givende. I krisetider er det godt å kunne bidra. Holde seg i aktivitet. Gjøre noe meningsfullt, noe samfunnsnyttig.

KOMMENTATOR: Aslak Eriksrud i TV 2. Foto: Espen Solli

Samtidig opplever hundretusener av nordmenn å miste jobben. At de over natta ikke har en jobb å gå til. En jobb som for veldig mange var både meningsfull og samfunnsnyttig.

Bare de siste ukene har nesten 400.000 mennesker registrert seg som helt eller delvis ledige hos Nav. De aller fleste er permittert. De fleste har et berettiget håp om at jobben er der når krisen er over, men for veldig mange er usikkerheten stor.

Det å miste jobben er en enorm belastning, både for den enkelte og familien rundt. TV 2 kartla og intervjuet 550 arbeidsledige over en lengre periode før stortingsvalget 2017. Et stort flertall opplevde søvnløshet og dårligere psykisk helse. Nesten alle fortalte at selvfølelsen ble dårligere. Det å miste jobben er ikke bare en økonomisk belastning. Det går på helsa løs. Det oppleves stigmatiserende. Du kan bli syk av det.

Det gjør noe med den enkelte, men det gjør også noe med samfunnet, i hvert fall når det er snakk om nesten en halv million mennesker. Det er et svimlende høyt tall. 15 prosent av den norske arbeidsstyrken står nå på utsiden. Hvis disse menneskene ikke klarer å holde motet oppe gjennom korona-krisen, og ikke minst under den økonomiske nedturen som vil vare mye lengre enn selve pandemien, vil samfunnet rammes ekstra hardt i andre enden. Velferdsstatens bæreevne vil bli satt på en alvorlig prøve.