Amnesty-sjefen om de nye Newcastle-eierne: – Jeg ville brutt med klubben

Mener supporterne må heve røsten

Egenæs er selv en ivrig Manchester United-tilhenger, og tidligere har det saudiarabiske regimet vært koblet til et mulig oppkjøp av hans egen favorittklubb. Hadde det skjedd, ville han sluttet å følge Manchester United, forteller generalsekretæren i Amnesty International i Norge.

– Jeg sa den gang at dersom Saudi-Arabia kjøper Manchester United er jeg nødt til å bryte et 50 år langt kjærlighetsforhold med klubben. Jeg hadde rett og slett ikke kunnet fortsette som supporter dersom den var eid av Saudi-Arabia.

Så drastisk til verks er det nok få Newcastle-tilhengere som vil gå. Snarere er nok de fleste positive til oppkjøpet, kan medlem av Toon Army Norway, Anders Mork Limmesand, fortelle.

– Det er nok fair å si. Vi kan ikke kjøpe ligagullet neste år, men det er mange som drømmer om bedre tider, bedre resultater og å vinne trofeer igjen. Sånt tar litt mer fokus enn at det er Saudi-Arabia som kommer inn.

– VI er først og fremst glad for å bli kvitt Mike Ashley. Men selvfølgelig, det er mange som er skeptiske til å få disse inn i Newcastle. Hva det vil bety i praksis, er det ingen som vet. Sportsvasking er utbredt, folk som vil hvitvaske ryktet sitt. Mange er lettet over at Ashley er borte, men skeptiske til å få inn en slik investor, sier Mork Limmesand til TV 2.

Det forstår Egenæs, men han mener likevel at nettopp vanlige supportere har et ansvar - og mer makt enn de kanskje tror.

– Jeg synes at supportere i hvert fall bør heve stemmen i slike sammenhenger. Vi har sett tilfeller hvor lag har ønsket å reise på treningsleir til Dubai, men har ombestemt seg etter at supportergrupper har hevet stemmen. Jeg synes Newcastle er en utrolig stilig klubb. Og jeg skjønner supporterne, men jeg synes at de har et ansvar om å si ifra. Historien viser at det blir suksess med superrike eiere, så det er vanskelig å si nei takk.

Lysbakken mener sjelen blir sugd ut av klubbene

Og det finnes Newcastle-supportere som hever røsten også.En av dem er SV-leder Audun Lysbakken. Han var gjest i Mens vi venter på Premier League tidligere denne uken, og sa klart ifra om hva han mente om oppkjøpsplanene.

– Det er veldig trist hvis det er sånn at det eneste alternativet til eierskapet i flere og flere engelske klubber skal bli ulike styrtrike autoritære folk. Saudi-Arabia har i tillegg en fryktelig tvilsom arv med seg når det gjelder menneskerettigheter. Dette er et regime som hugger hodet av folk, forfølger opposisjonelle og står bak en blodig krig i Yemen. Og Newcastle kan langt på vei få den saudiarabiske staten inn på eiersiden av fotballklubben.

– Jeg tror ingen skal ha noen illusjoner om hva disse regimene er ute etter når de investerer i fotballklubber. De er ute etter å forbedre imaget sitt, og det er kjempeviktig at de ikke får lov til det. Jeg synes dette er noe som burde utløse enda mer diskusjon om hva som skjer i engelsk fotball. Man risikerer at sjelen suges ut av klubbene når det blir til den type leketøy for rike og veldig usympatiske krefter, sier Lysbakken.