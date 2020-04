Koronakrisen har ført til en svært anstrengt økonomi i Barcelona.

Likevel ønsker den spanske gigantklubben å styrke troppen med stjernespillere i sommer. På ønskelisten står store navn som mye omtalte Neymar, samt Lautaro Martinez.

Barcelona skal også være på jakt etter å styrke forsvaret med en ny back, en ny midtstopper som kan erstatte Gerard Pique, samt en fysisk sterk midtbanespiller.

Ifølge ESPN, som siterer sentrale kilder på Camp Nou, skal det imidlertid være en felles forståelse innad i Barcelona-ledelsen at en rekke spillere må selges eller inkluderes i eventuelle byttehandler dersom nye spillere skal kjøpes til sommeren.

FREDES: Lionel Messi er ønsket med videre i Barcelona Foto: Albert Gea

– Kun tre spillere er trygge

Kun tre spillere fredes og er ikke til salgs. Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen og Frenkie de Jong er de eneste spillerne som er trygge i Barcelona, hevder ESPN.

Det betyr med andre ord at Barcelona er villige til å lytte til bud på storstjerner som Luis Suárez, Antoine Griezmann, Gerard Pique, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal og alle de andre stjernene i klubbens A-lagstropp.

Barcelonas president Josep Maria Bartomeu bekreftet forrige uke at overgangsmarkedet kommer til å bli sterkt påvirket av den økonomiske krisen koronapandemien har ført til.

– Det kommer ikke til å bli mye penger involvert i overgangsmarkedet på grunn av pandemien. Men jeg spår at vi kommer til å se en rekke byttehandler, sa Bartomeu.

– For første gang snakkes det om mulig konkurs

I en blogg på på TV2.no fredag utdypet den anerkjente La Liga-eksperten Guillem Balagué hvordan koronakrisen har påvirket og betydelig svekket Barcelonas økonomiske muskler.

– Nå som praktisk talt hele verden er i lockdown på grunn av koronakrisen og live fotball er et fjernt minne, kan ikke lenger Messis talent kamuflere de harde økonomiske og sportslige realitetene klubben står overfor, skrev han.

– Selv i klubbens mørkeste periode var det aldri noen som tvilte på klubbens sosiale, økonomiske og sportslige makt. Men denne gangen, med koronaviruset hengende over oss alle, ser ting annerledes ut. Den ubehagelige situasjonen klubben nå befinner seg i er så sjokkerende at det for første gang noensinne snakkes om mulig konkurs, mente Guillem Balagué, og slo fast:

– Barcelonas enorme lønnsutgifter kombinert med tapte TV-inntekter, billettinntekter og den kontinuerlige flommen av turisme de vanligvis nyter godt av betyr at de kommer til å rammes hardere enn mange andre. Men selv da klarte styrets inkompetente håndteringen av situasjonen å gjøre ting enda verre enn de allerede var.

Les hele bloggen til Guillem Balagué her