Det lages Tex-mex-mat i et rasende tempo på restaurant El Camino på Frogner i Oslo. Nora fikk komme tilbake på jobb, fordi restauranten var kreativ og fant en løsning på korona-krisen.

– I starten var det ikke noe jobb, fordi vi hadde stengt i en periode. Jeg er veldig glad for at vi åpnet igjen. Så får jeg ihvertfall betalt alt jeg skal, sier Nora, som også er student.

– Får mer tips

Alle bordene i restauranten er tomme. Det er bare lov å være fire tilstede i lokalet samtidig. Inn i restauranten er det en jevn strøm av sultne kunder og sykkelbud. Restauranten har startet med hjemmelevering, istedenfor servering av mat ved bordene.

Det gjør igjen at selskaper som Foodora har fått en kraftig økning av kunder. Siden Norge ble stengt ned 12.mars har hjemlevering-selskapet økt antallet kunder med 62 prosent. Nora leverer en av dagens bestillinger til sykkelbudet, Dominic Munton. Også han merker at en del restauranter har satset på hjemlevering.

– Jeg tror vi får mer tips enn vi fikk før. Det er litt mer arbeid å gjøre. Kanskje det fineste for meg har vært at det er mindre biler, sier Dominic, som opprinnelig kommer fra Storbritannia.

To tabber på en gang

Flere eksperter på økonomi mener Norge er i ferd med å gjøre en tabbe med kontantstøtteordningen for bedrifter. De to professorene i samfunnsøkonomi, Ragnar Torvik og Halvor Mehlum skriver i en kronikk at Norge nå subsidierer bedrifter til å slukke lyset. Isteden bør de stimuleres til å gjøre det stikk motsatte.

– Det gjør at det kan være fristende å legge ned litt mindre innsats, enn snarere litt ekstra innsats i å holde omsetningen oppe. Hvis du er i den mellomsituasjonen, med et moderat omsetningsfall, så vil det lønne seg å holde litt igjen på kreativitet, snarere enn å gi litt ekstra på det feltet, sier Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved UiO til TV2.

Professorene peker også på at det er blitt billigere for bedriftene å permittere ansatte, fordi Staten tar utgiftene. Nesten 350 000 mennesker er nå permittert. De mener at bedriftene heller burde bli stimulert til å holde folk innenfor portene enn til å permittere ansatte.

– Andre land har gått en annen vei enn oss. De har valgt lønnssubsidier for å stimulere den delen av næringslivet som kan holde åpent. Det er en bedre vei enn den vi har valgt, skriver de to samfunnsøkonomene. Dette er den andre tabben Norge er i ferd med å gjøre, mener de.

Handler om å overleve

Næringsministeren mener det viktigste er å redde bedriftene.

– Bedriftene har ulike forutsetninger for å kunne omstille seg og snu seg raskt rundt. Men at folk gjør det de kan i denne situasjonen, det er ikke jeg i tvil om. De ordningene vi har innført har handlet om å overleve i en veldig vanskelig situasjon. Men det er bare midlertidig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun er imponert over hvordan bedriftene har taklet den vanskelige situasjonen de siste ukene, og vil gjerne berømme bedrifter som El Camino og andre, som har omstilt seg på kort varsel.