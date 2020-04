I Storbritannia har en gruppe forskere fra London School of Hygiene and Tropical Medicine, og den veldedige organisasjonen Medical Detection Dogs, gått sammen i håp om å trene opp spesialtrente hunder slik at de kan bistå i kampen mot koronavirus-pandemien som herjer verden rundt.

Målet er at de skal klare å lukte seg frem til hvorvidt en person er smittet av viruset eller ikke.

– Ekstremt høy nøyaktighet

Fra før er spesialtrente hunder allerede i stand til å lukte seg frem til andre medisinske diagnoser som diabetes, parkinsons, malaria og til og med kreft.

– Vårt tidligere arbeid har vist at hunder kan oppdage lukt fra mennesker med malariainfeksjon med ekstremt høy nøyaktighet, til og med over Verdens Helseorganisasjon sin standard for diagnostikk, sier professor James Logan i en pressemelding ifølge CBS News.

Logan påpeker at bruken av hunder i jakten på koronaviruset covid-19 fortsatt er i tidlig stadig, og forskere vet foreløpig ikke om viruset har en spesiell lukt.

– Men vi vet at andre luftveissykdommer endrer kroppslukten vår, så det er en sjanse for at denne også gjør det, sier Logan videre.

250 personer i timen

Hvis det fungerer tror forskerne at hundene kan bli brukt som et supplement på den testingen som allerede foregår, og at de kan snuse på opp til 250 personer i timen.

For å trene opp hundene til å lukte seg frem til en koronadiagnose, vil hundene først lukte på prøver og deretter gi tegn når de har funnet lukten de leter etter.

Deretter vil hundene bevege seg over på mennesker. Målet er at de skal klare å lukte seg frem til viruset, til og med hos de som ikke har noen symptomer.

Kan oppdage feber

På den måten kan hunden avgjøre hvorvidt personen trenger å bli testet eller ikke, sier doktor Claire Guest, daglig leder og grunnlegger av Medical Detection Dogs.

– I prinsippet er vi sikker på at hundene kan lukte seg frem til covid-19. Vi ser nå på hvordan vi på en trygg måte kan fange lukten av viruset fra pasienter, slik at vi kan presentere det til hundene, sier Guest videre.

Ifølge forskerne kan hundene også oppdage endringer i kroppstemperatur hos mennesker. Det betyr at de potensielt kan si hvorvidt noen har feber. De foreslår derfor at hundene kan bli brukt på flyplasser for å identifisere om personer som ankommer landet har feber eller ikke.