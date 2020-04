José Mourinho var i prinsippet enig om å overta som ny manager og erstatte Gerard Houllier tilbake i 2004.

Det kommer frem i den nye boken «Behind the Special One, from the origin to the glory», skrevet av den franske sportsjournalisten Nicolas Vilas, rapporterer The Daily Mail.

Ifølge boken takket altså den daværende Porto-treneren Mourinho ja til å bli ny manager på Anfield, men like før avtalen skulle signeres dukket Chelsea-eier Roman Abramovitsj opp og overtalte portugiseren til å overta Chelsea. Russeren skal ha gitt Mourinho et høyere lønnstilbud enn i Liverpool, samtidig som Chelsea-eieren ga lovnader om at stjernetreneren skulle få betydelige midler til spillerkjøp og få bygge sitt eget lag.

CHELSEA-HELT: Chelsea-fansen har et varmt forhold til Mourinho.- Foto: Ian Kington

Liverpool skal ha startet forhandlingene med Mourinho allerede i april 2004, like før Portos Champions League-kvartfinale mot Lyon.

Jorge Baidek, som var Mourinhos rådgiver på det tidspunktet, bekrefter i boken at den merittere manageren hadde planlagt å overta Liverpool.

– José Mourinho skulle gå til Liverpool. Rick Parry (Liverpools klubbdirektør på det tidspunktet) var ansvarlig for forhandlingene for Liverpool, og vi kom til enighet. De spurte om vi kunne vente i 15 dager på å offentliggjøre det, fordi Houllier fremdeles da var Liverpool-manager, forteller Mourinhos eks-rådgiver i boken.

Til tross for enigheten skal imidlertid Chelsea på det som beskrives som «sensasjonelt vis» ha lykkes med å få den nåværende Tottenham-treneren til å vrake Liverpool og endre mening.

Superagenten Jorge Mendes skal være mannen som til slutt overtalte Mourinho til å signere på Stamford Bridge, og skal ha fått på plass en svært lukrativ kontrakt for treneren. Mourinho skal ha møtt Abramovitsj for første gang før Portos Champions League-finale i mai. Kontrakten med Chelsea ble signert ombord på Abramovitsj' luksusyacht i havnen i Monaco, kun én dager etter Portos triumf i Champions League-finalen mot Monaco.

Mourinho opplevde som kjent en eventyrlig suksess i Chelsea. Han har ledet klubben klubben til tre Premier League-titler, FA-cuptroféet og tre ligacuppokaler i løpet av sine to opphold på Stamford Bridge.