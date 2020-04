Klokken 11.55 fikk nødetatene tips om skogbrannen fra et vitne på stedet.

– Skogbrannen er ved et vann som ligger helt på grensa mellom Oslo og Follo. Stedet brannen har oppstått er langt fra bebyggelse, og vanskelig å ta seg frem til, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt.

Hvor stor brannen er vil ikke operasjonslederen si noe om før de har fått oversiktsbilder fra politihelikopteret som er på vei til stedet.

– Hele Østmarka er jo på en måte et turområde, så brannen har oppstått i et turområde. Siste melding fra vitne på stedet er at brannen har roet seg noe, men det er vanskelig å fastslå noe før vi er på stedet, sier Pedersen.

Hva som er årsaken til brannen er ukjent.



Bålforbudet i Norge gjelder fra 15. april til 15. september.