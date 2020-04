Mathieu van der Poel (25) slo gjennom med et brak i 2019-sesongen. Han vant riktignok det nederlandske landeveismesterskapet året før, men våren 2019 viste den nederlandske cyclo-cross-verdensmesteren hvorfor de fleste sykkellag i sirkuset sikler etter å sikre seg hans signatur.

Høydepunktet var da han kom fra intet og vant Amstel Gold Race foran ryttere som Jakob Fuglsang og Julian Alaphilippe.

Denne sesongen skulle van der Poel utvide merittlisten sin ytterligere, men koronavirus-utbruddet har gjort hverdagen helt annerledes enn noen kunne forestilt seg.

Noen ting er likevel er som de alltid har vært hjemme hos sykkelstjernen.

SUPERPAR: Mathieu van der Poel og Roxanne Bertels, her fra begravelsen til van der Poels bestefar Raymond Poulidor, er et av de mest omtalte parene i Nederland. Foto: Mehdi Fedouach

– Jeg har ikke plutselig tenkt til å begynne å lage mat eller støvsuge. Roxanne gjør det bra. Hun liker virkelig at jeg er hjemme i en lengre periode. Om dette er en test på forholdet vårt? Vi klarer oss fortsatt veldig bra, ikke bekymre deg, sier han til Het Nieuwsblaad.

Van der Poel er glad for at han fortsatt har frihet til å sykle utendørs.

– Så lenge været er bra sykler jeg turer på rundt 200 kilometer. Da er man opptatt en stund. Det er gøyere enn å sykle på rulle. Se for deg at du bor i Monaco, der du ikke kan trene ute. Da hadde jeg blitt gal. Jeg følger ikke egentlig en treningsplan, jeg gjør det jeg føler for å vedlikeholde formen. Jeg bruker også terrengsykkelen en eller to ganger i uken, forteller han.

Van der Poel sykler for Alpecin-Fenix, et lag som ikke har fått invitasjon til Tour de France. Nå håper 25-åringen at arrangøren vil gjøre et unntak.

– Det er positivt at vi har fått noen mål å forholde oss til. Det er fortsatt for tidlig å planlegge for mye. Mye vil avhenge om Tour de France lar to ekstra lag få lov til å delta. Da håper jeg virkelig at vi er der. Philip Roodhooft (lagsjef red. anm.) har allerede vært i kontakt med ASO. Jeg vil sykle Touren, bekrefter han.