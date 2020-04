Lexus slapp i fjor sin UX hybrid. En bil som i stor grad bygger på suksessen Toyota C-HR, men som her er kledd i "penklær", som skiller den fra Toyota-varianten og gjør den både mer eksklusiv og dyrere. Dermed går også den kompakte SUV-en inn i premium-segmentet.

Nå har Lexus UX kommet i en helt ny utgave som importøren har stor tro på skal doble salget her i Norge.

Hva er dette?

Skal man doble salget i det litt sære, norske bilmarkedet er det i stor grad én ting som gjelder. Nemlig elektrifisering.

Dermed: Hils på Toyota-konsernets første elbil – Lexus UX 300e.

Egentlig skulle vi vært i apanske Valencia og kjørt bilen. Men på grunn av korona-situasjonen ble bilene sendt til oss istedenfor.

Lexus UX 300e byr på lysstripe bak. Akkurat som på Audi e-tron.

Bilen kommer egentlig til høsten, men allerede nå har altså vi i Broom sikret oss et eksemplar for test på norsk jord. Riktignok en såkalt førserie-bil, men den er så nær produksjonsmodellen, både visuelt og teknisk, at det er bare helt minimale endringer som vil skille disse.

I kjent elbil-stil, kan den norske importøren melde om stor forhåndsinteresse. Mer enn 300 nordmenn skrev det Lexus kaller forhåndskontrakt, før korona-situasjon snudde verden på hodet.

Prisene på nykommeren som finnes i tre utstyrsvarianter er som følger:

UX 300e starter på 359.000 kroner for Comfort-utgaven, hvilket vi vil beskrive som en svært hyggelig pris. Det er slett ikke noen dårlig utstyrt bil vi snakker om her.

Bestselgeren er likevel ventet å bli "mellomversjonen" Premium, til 398.000 kroner. Den har skinninteriør, varme i forsetene, baksetet og i rattet, nøkkelfri tilgang i tillegg – bare for å nevne noe.

Topputgaven Luxury har bedre stereoanlegg og head up-display i frontruta, elektrisk bakluke og støydempende glass i sidevinduene foran. Det betinger at du blar opp 440.000 kroner.

Alle tre kan leveres med en utstyrspakke til 17.600 kroner som innbefatter 18-toms hjul, mørke ruter bak og soltak.

Lexus garanterer prisene i disse usikre tidene hvor mange andre justerer opp. Det gjelder biler som bestilles nå.

Fine materialer og god finish preger interiøret, men Lexus velger en litt annen strategi på sitt interiørdesign enn mange andre gjør. Her finnes fortsatt mange knapper og brytere.

Hvordan er den å kjøre?

Dimensjonene er relativt kompakte. UX 300e er 449 cm lang, bilen har en akselavstand på 264 cm, men den framstår likevel som både komfortabel og stabil, selv i høye hastigheter. På grunn av batteripakken under gulvet er bilens tyngdepunkt lavt. Den er også stivere i karosseriet enn hybridvarianten. Dette gir pluss for kjørefølelsen.

Fjæringen er hevet noe, for å gi plass til batteriet. Den oppleves som fint avstemt. Styringen er lett og presis og som forventet opplever vi kjøreegenskapene mer som forutsigbare og trygge – enn spennende og sporty.

De 204 elektriske hestkreftene gir bilen de kreftene den trenger og litt til. Men igjen, vi snakker komfort framfor sport. Det er helt sikkert både et bevisst og riktig valg av Lexus med tanke på kjøpegruppen, og ikke minst med tanke på strømforbruk og rekkevidde.

Lexus har lagt ned mye jobb i ekstra støydemping på sin første elbil. På fin asfalt er den stillgående og behagelig, men på litt ru og grov asfalt, som vi dessverre har en del av her på berget, så romler det forsatt en del fra hjulene. Litt synd, for det trekker komfort- og luksusfølelsen litt ned. Det må nevnes at testbilen går på 18-toms tilbehørshjul. De støyer nok litt mer enn 17-toms standardhjulene.

Godt utstyrsnivå, utsøkte materialer, gode seter, litt annerledes interiørdesign og fin finish gjør at vi trives godt ombord i bilen.

Førerplassen og passasjersetet er gode, romslige og komfortabel plasser å oppholde seg.

Hvordan er plassen?

Det pleier absolutt å være motsatt, men på UX er bagasjerommet større på elbilen enn på de vanlige variantene. Her er det 47 liter mer plass og bagasjerommet svelger unna 367 liter. Slett ikke noen orgie i plass, men helt greit, bil-størrelsen tatt i betrakting. Grunnen er at UX 300e har forhjulsdrift og ikke firehjulsdrift som hybriden. Dermed tar bakstillingen mindre plass og man får større plass i bagasjerommet.

Om vi beveger oss forover til baksetene, må vi innrømme at plassen her skuffer bitte-litt. Er de som sitter i forsetene lange i beina, blir det snaut med beinplass igjen i baksetet.

Forsetene derimot, byr på all den plassen og komforten du ønsker, og vel så det, alle veier.

Mange elbiler har en "frunk", eller en bagasjerom der motoren normalt finnes. Det har ikke UX.

Lexus UX 300e er en typisk kompakt-SUV, men den leveres ikke med firehjulsdrift.

Finest utenpå eller inni?

De siste årene har Lexus tillagt seg et eget designspråk, med den store grillen og de smale frontlyktene som særlige kjennetegn. Men også tøffe og litt sporty linjer langs siden og en bakende som plukker opp igjen mye av linjeføringen fra fronten, med mange linjer og vinkler. Dette videreføres på UX. Det gir bilen særpreg og likhet til resten av Lexus-familien.

UX er utstyrt med typiske "offroad-detaljer" som sorte skjermutbyggere, kanal-skjørt og nedre del av for- og bakfanger. Men det er neppe bilen å stikke til skogs med av den grunn ...

Også når det gjelder det innvendige designet, går Lexus sine egne veier. Med mange linjer og vinkler.

Der andre produsenter satser på minimalisme og at flest mulig funksjoner styres via en skjerm, har Lexus fortsatt knapper og brytere i overflod. Enkelt greit og funksjonelt nok, men kanskje også litt konservativt.

Vi synes den er aller finest utvendig.

Lexus UX har et tøft og litt sporty SUV-utseende.

Går den bra?

Ja, som elbiler flest er også UX 300e granske sprek. Elmotoren har fullt moment fra første omdreining. Effekten her er 150 kW, eller 204 hestekrefter om du vil, og 300 Nm i dreiemoment. Det er nok til å sende bilen av gårde fra 0-100 km/t på 7,5 sekunder, mens toppfarten er 160 km/t. Vi opplever at det holder i massevis.

Batterikapasiteten på lithium-ion batteriet er på 54,6 kWt og det består av 288 celler. Batteriet er plassert under gulvet og baksetet. Batteripakken er forresten gasskjølt, ikke væskekjølt. Bilen har regulerbar regenerering via spaker i bakkant av rattet.