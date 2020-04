– Om vi begynner å spille kamper igjen for tomme tribuner, så kommer vi til å være i nærkontakt med hverandre ute på banen. Kanskje kan viruset spres mellom oss spillere, sier brasilianeren i et videointervju fra São Paulo.

– Det er ingen dårlig idé at vi skal fullføre sesongen uten tilskuere, men de må vurdere nøye hvordan det skal gjøres og når det er trygt. Kanskje er en av spillerne smittet, og så sprer han det til andre. Så drar jeg hjem etter kamp og smitter kona mi og døtrene våre. Vi må være veldig forsiktige.

Klubbkamerat Callum Hudson-Odoi testet positivt på koronaviruset allerede 11. mars, og det bidro til at fotballen i England ble stoppet. Chelsea spilte sin hittil siste kamp tre dager tidligere, mot Everton.

– Vi tok hverandre i hånden og klemte hverandre. Da han testet positivt, tror jeg alle vi andre var bekymret for at vi var smittet. Men ingen av oss ble syke, sier Willian.

Sammen med resten av Chelsea-stallen måtte han isoleres i London de neste ukene, før han fikk reise hjem til Brasil der kona og barna allerede oppholdt seg.

Venter

Willian venter nå på beskjed om når han ventes tilbake i England for å gjenoppta treningen. Premier League-lagene er oppsatt på å fullføre sesongen ettersom de ellers taper store beløp, særlig fra TV-rettighetspenger som må tilbakebetales.

Premier League-klubbene diskuterte fredag ulike muligheter for å fullføre sesongen, avhengig av når myndighetene gir klarsignal for trening og etter hvert kamper. Kamper blir mulig først når de helsemessige tiltakene i forbindelse med kampene ikke går ut over helsevesenets behov i kampen mot pandemien.

Det innebærer blant annet at det må være kapasitet til å teste spillerne hyppig og at eventuelle skader ikke går på bekostning av tiltrengt behandlingskapasitet på sykehusene.

Vil fullføre

Ett scenario som ble skissert var å runde av sesongen i løpet av åtte uker fra det gis klarsignal for full trening, med avvikling av de 92 gjenstående kampene i løpet av bare 40 dager. Likevel blir det mer enn vanskelig å fullføre innen 30. juni, og det skaper problemer for spillere som Willian. Hans kontrakt med Chelsea løper nemlig ut den dagen.

– Jeg vil gi alt for Chelsea helt til slutt, som jeg alltid har gjort, til kontrakten min er over, til ligaen er over. Jeg må snakke med klubben om hva vi skal gjøre, men for meg vil det ikke være noe problem å spille videre til sesongen er fullført, sier Willian.

