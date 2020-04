Luksusturister reiser til Stockholm for å klippe seg, spise ute og feste

Sverige har fått kritikk fra flere eksperter, etter at de ikke har innført like strenge tiltak som for eksempel Norge.

Sveriges utenriksminister Anne Linde tok tidligere fredag til motmæle mot bildet som tegnes av Sverige som annerledesland i kampen mot koronavirus.

– Det er en myte at livet fortsetter som normalt i Sverige, sier Linde.

Likevel ser det ut til at ryktet om den svenske «fristaden» har spredt seg.

Flere frisører Aftonbladet har snakket med forteller om Europeiske luksusturister som drar til Sverige for klippe håret, spise på restaurant og feste.

Frisøren Sofia, som egentlig har et annet navn, har hatt flere kunder som kommer til Stockholm som luksusturister.

– Det er kvinner fra Europa som reiser fordi dere egne land er stengt ned. De kommer hit for å fikse hår og negler, spise ute på restaurant og feste på kvelden, sier hun.

Flere rike lar seg nå lokke av Sveriges løsere smitteverntiltak, som gjør at landets butikker holdes åpne i en tid der mesteparten av Europa og verden er stengt ned.

Men å reise til Sverige er ikke billig om dagen. Derfor er det ifølge Aftonbladet velstående kvinner som tar turen. Sofie forteller at hun har hatt en kunde fra Sveits som hadde betalt 1800 euro for flybilletten til Sverige.

– Hun var kjempeglad for at hun kunne komme hit og farge håret. Åpenbart hadde hun flere venner som har gjort det samme, sier en frisør avisen har snakket med.

Ikke bare til Stockholm

Hvor utbredt denne formen for turisme er kan ikke frisøren svare på, men hun mistenker at kundene hun har hatt ikke er de eneste.

I gruppe for frisører på sosiale medier har hun fått mange reaksjoner.

– Jeg begynner å forstå hvorfor den svenske metoden ikke fungerer ute i Europa. Vi er veldig lydige overfor myndighetene, og slik er det ikke overalt, sier hun til avisen.

At folk trekker til Sverige for å klippe seg er ikke et fenomen kun forbeholdt Stockholm. Også i Sveriges tredje største by, Malmö, strømmer klippeklare kunder til byens frisørsalonger, fra Danmark, ifølge avisen.

De har kontaktet fem salonger i byen, og alle kan fortelle om en strøm av kunder fra nabolandet Danmark.

– Alt er stengt i Danmark så vi må reise til Sverige for å klippe oss og shoppe, forteller en frisør fra Malmö videre av det en kunde har sagt.

Rykte om Sverige har spredt seg

Sverige har klargjort innreiseforbud til landet fra hele verden, bortsett fra land i EU, Storbritannia, Island, Liechtenstein Sveits og Norge.