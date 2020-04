Har du tatt vårshiningen av bilen din ennå? Hvis ikke, er det nå på høy tid å få bort alle rester av vintersesongen, med skitt, asfaltrester og ikke minst salt.

Denne jobben er ikke komplisert, og den behøver heller ikke å være veldig tidkrevende. Men som alltid er det naturligvis smart å vite hva du gjør, før du setter i gang.

En av dem som kan svært mye om dette er Bjørn-Aage Bredal. Han er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en mann som har brukt mye tid på å finne ut hvordan man holder bilen sin best mulig.

– Bilvask handler først og fremst om å ta vare på verdier. Bil er tross alt den nest største investeringen i livet for de fleste av oss., og ved å ta best mulig vare på denne investeringen blir også tapet redusert den dagen du skal bytte den ut. Gode rutiner rundt vask og vedlikehold av bilen er derfor en av de beste investeringene av tid du kan gjøre, sier Bredal.

Gode rutiner

Her gir han oss sine 30 beste tips for en god og effektiv bilvask og ikke minst gode rutiner for en bedre bilvask.

Bjørn-Aage Bredal er ekspert på vask og stell av bil.

Ikke vask bilen umiddelbart etter du har kjørt. Bremseskiver/ kalippere må også være avkjølt før du vasker.

2. Vask alltid bilen i skyggen, for å unngå at såpe tørker ut og skaper skjolder/ merker i lakken. Overflaten må være avkjølt.

3. Start alltid med å spyle hele bilen grundig for å fjerne alt som er løst. På en varm sommerdag er dessuten denne prosessen med på å kjøle ned overflaten.

4. Bruk avfetting når bilen er skitten – det vil si hele høst, vinter og vår. Avfettingen vil løse opp asfalt/oljerester som du ellers ikke vil klare å løse.

5. Bruk en avfetting som er emulgerende – det betyr at den kan blande seg med vann, ellers vil den ikke ha noen effekt.

6. IKKE bruk husholdningssåpe (Zalo, Sun etc.) da disse vil strippe lakken for all beskyttelse og nødvendige oljer. Dette vil akselerere uttørking (oksidering) av lakken.

7. Dersom du har høytrykksspyler, anbefaler jeg å bruke skum. Legg skum over hele bilen - utenpå avfettingen – og la dette virke i 4-7 minutter. Spyl deretter nedenfra og opp for best kontroll og unngå «helligdager».

8. Ikke bruk opp alt skummet når du skumlegger bilen – det er faktisk ikke slik at jo mer jo bedre. Dersom det er varmt og du ser skummet begynner å tørke, legg på mer før du spyler av.

9. Bruk en liten, myk kost når du har skummet ned bilen - i speilhus, grill, emblemer, vindusskjøter etc. Her har det en tendens til å bygge seg opp med fastsittende skitt som trenger berøring for å løsne.

Du starter med å skylle bilen skikkelig. Og husk: Underveis må du aldri spare på vannet.

10. Har du mulighet, trekk inn speilene under/etter vask for at mest mulig vann kan dryppe ut, og husk å vaske speilsiden også.

11. Ta alltid håndvask etter du har skummet bilen. Dette er nødvendig for å fjerne “trafikkfilmen” som er den statiske hinnen du ikke blir kvitt uten berøring. Vask ovenfra og ned. Ta skjørt, felger og dekk til sist.

12. Bruk to bøtter, hvor den ene fylles med såpevann på vanlig måte, mens du i den andre kun har rent vann. Dypp hansken i den med kun vann før du dypper i bøtten med såpevann. På denne måten fjerner du skitt fra vaskehansken før du tilsetter rent såpevann for vask. Dette reduserer faren for vaskeriper.

13. Vask innsiden av rutene ofte! Spesielt frontruten blir gradvis «nedsotet» ved bruk av vifte/ varmluft. Dette kan dermed bli et problem for sikt, så sakte og gradvis at du knapt legger merke til det. Bruk en glassrens og glassklut, så er jobben gjort på to minutter.

14. Husk «sørgekanten» øverst på siderutene. Kjør rutene litt ned og tørk av med en tørr mikrofiberklut.

15. Rengjør alltid pusserbladene når du vasker bil, her sitter nemlig rester av veistøv, skitt og insektrester seg.

En liten kost er smart å bruke der det ikke er så lett å komme til, som her ved speilene.

16. Vask innsiden av døren og stolper (NB! Nederst på døren er viktig med tanke på. tidig rust) – dette gjør du raskt når du først har høytrykksspyler fremme. Spray på avfetting. Hjelp eventuelt litt til med en liten kost og spyl. Husk også innsiden av bagasjeluke.

17. Vask innsiden av drivstoffluken. Dersom du har dieselbil, bruk en liten sprut avfetting og hjelp til med en kost.

18. Skyll godt rundt baklykter og tørk godt rundt lyktene. Baklykter har en tendens til å sprekke/ krakelere på enkelte biler av såpe og avfetting som ligger og tærer. Disse er ofte kostbare å bytte ut.

19. Spyl ekstra godt inn i alle paneloverganger og døråpninger (mens døren er lukket) for å unngå at det ligger kjemikalier igjen som kan påvirke pakninger.

20. Ta en ekstra runde med avfetting + kost på pottestusser. Hele bilen ser bedre ut om også disse glinser.

21. Vask også innsiden av eikene så godt det lar seg gjøre, uten å måtte ta av hjulene. Bruk for eksempel en bøybar felgbørste eller vaskehanske som lar deg bøye fingrene bak eikene.

22. Bruk eget tørkehåndkle/ klut for felger og dekk. Denne bruker du IKKE på lakken.

23. Bruk et saltløselig middel i skylleprosessen hele vinteren og våren for å løse saltbindingen fra lakken. Dette gjør vedlikehold i sesongen enklere og vil bremse oksideringsprosessen vesentlig.

24. Selv den enkleste hurtigforseglingen vil gjøre at insekter gjør mindre skade og er enklere å få bort. Bilen vil også bli mye enklere å holde ren. Bør derfor brukes ofte og tar minimalt med tid å legge.

Det er viktig å tørke bilen når du er ferdig med vasken.

25. Tørk alltid bilen etter vask. Supertips: Ta av spylerpistol på slangen og la vannet renne over bilen ovenfra og ned. Dette gjør at det blir mindre vann å tørke og tørkingen går raskere, mer effektivt og ikke minst mer skånsomt.

26. Bruk en dekkfornyer. Sorte dekksider løfter helhetsinntrykket av hele bilen betraktelig.

27. Husk å rengjøre alt vaskeutstyr etter hver vask (Svamp/ vaskehanske, bøtte håndklær etc.), slik at dette er rent og klart for bruk neste gang.

28. Kjør alltid rent vann gjennom skumkanonen til slutt. Dette hindrer at såpe tørker og forsteiner seg og dermed tetter skumkanonen eller gir dårligere skum over tid.