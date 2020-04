Den politiske veteranen Rolf Bersås var leder i foreningen i 13 år, leder i EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland fra 2000 til 2016 og medlem av forbundsstyret sentralt.

Forholdet han er siktet for skjedde i perioden mellom januar 2010 og desember 2018, skriver Stavanger Aftenblad.

Etter at han i fjor sommer gikk av som leder for energiforeningen ble det avdekket en rekke overføringer til Bersås' private konto. Beløpene var på mellom et par tusen kroner opp til 15.000 kroner.

Forbundsleder Arvid Erga i EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland er svært skuffet og kaller det en tung sak.

– Rolf har vært en høyt betrodd tillitsvalgt i mange år, og så har han forsynt seg av medlemmenes penger. Mange er skuffet og sjokkert over dette. Rolf har vært en markant skikkelse og utrolig flink. Ettermælet hans blir nå ødelagt, dessverre, men han har selv satt seg i den situasjonen, sier Erga til Aftenbladet.

Bersås har også vært LO-leder i Stavanger og omegn i 13 år til han gikk av i 2016 og leder i Rogaland SV, der han gikk av i 2014.

Saken vil gå for Stavanger tingrett som en tilståelsessak.

Påtalemyndigheten ønsker ikke å si hvilken påstand om straff de legger ned. Strafferammen er på seks år.

Bersås' forsvarer Kjell Brygfjeld ønsket ikke å kommentere saken.

