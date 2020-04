– Jeg er så lei meg for at jeg vil få mulighet til å se dere på konsert dette året, men jeg vet at det er den rette avgjørelsen, skriver Swift på Twitter.

– Vær så snill, hold dere friske og i sikkerhet. Jeg kommer til å se dere fra scenen så snart som mulig, men akkurat nå er det viktigste å følge denne karantenen, av hensyn til oss alle, legger countrypopikonet til.

Taylor Swift var hovednavn på de to nordiske festivalene Oslo Sommertid og Roskilde Festival med konserter 26. juni og 1. juli. Begge festivalene er avlyst.

