De fleste av festene fant sted utendørs og hadde over 50 festdeltakere, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Vår oppgave er i stor grad å gi råd og veiledning, men det har vært vanskelig da russen løp fra stedet i alle retninger da de så politiet komme, sier han.

At russen flykter fra stedet mener han viser at de vet at slike ansamlinger ikke er i tråd med dagens koronaråd.

– Det er åpenbart at de vet de holder på med noe de ikke bør, sier Hoft.

Politiet i Innlandet skriver på Twitter at de har flere tilfeller av at russ har samlet seg i store hopetall.

– Røde, blå og svarte dresser beskytter ikke mot covid-19, ei heller fritar disse dressene fra å forholde seg til nasjonale bestemmelser og råd, skriver politiet på Twitter.

– Vi ber på det sterkeste om at russen viser seg voksne nok til å forholde seg til samfunnets bestemmelser, og politiet vil håndheve brudd vi kommer over, fortsetter de.

Også i Oslo har de fått inn mange meldinger om støy knyttet til ungdommer og russ som fester.

– Vi har ikke kapasitet til å følge opp alle meldingene, men har vært på flere steder så langt, og vi skal på flere i løpet av natta. Ta hensyn til hverandre! skriver de.

Også politiet i Møre og Romsdal melder om ansamlinger med russ natt til lørdag.