TV 2 har tidligere skrevet om at flere sykehus i Norge nå tester medisinen Remdesivir mot koronaviruset.

Selv om medisinen ble utviklet for å bekjempe ebolaviruset, viser en fersk rapport fra Universitetssykehuset i Chicago at medisinen også kan ha en effekt mot koronaviruset, skriver nettstedet Statnews.

Medisinen har blitt testet på 125 koronasmittede personer, hvorav 113 var alvorlig syke.

– Den beste nyheten er at de fleste av pasientene våre har blitt skrevet ut. Kun to personer har omkommet, sier Kathleen Mullane, spesialist på smittsomme sykdommer.

Alle personene fikk daglige doser med medisinen, og flere av dem ble friske nok til å bli kunne reise fra sykehuset under en uke etter at de ble lagt inn.

Testes i Oslo

Liknende undersøkelser blir nå gjennomført flere andre steder, deriblant ved Univsersitetssykehuset i Oslo.

– Vi har ikke oppdaget uheldige bivirkninger så langt. Men den første pasienten ble inkludert i remdesivir studiearmen for bare to uker siden, så det er for tidlig å si noe om effekten av remdesivir på norske pasienter, sier Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsoverlege Infeksjonsmedisink avdeling, OUS, Ullevål til NRK, som først omtalte saken.

Hun legger til at de vil få data fra WHO fortløpende om resultater fra pasienter som inkluderes i studien i andre land.

Fortsatt usikkert

Selskapet som er ansvarlig for å produsere medisinen, Gilead, venter med å feire resultatene.

– Per nå så kan vi si at vi ser frem til at resultatene fra andre pågående studier av medisinen blir presentert, sier selskapet i en pressemelding.

Mullane vil heller ikke trekke noen forhastede konklusjoner.

– Det er vanskelig når vi ikke har noen placebo-gruppe å sammenlikne resultatene med. Men vi ser at pasientenes feber blir redusert når vi starter behandlingen. Vi har også sett eksempler på at noen pasienter ikke lenger trenger respirator etter kun én dag med behandlingen.

Remdesivir-pasient

57 år gamle Slawomir Michalak er en av pasientene som ble behandlet med ebolamedisinen. Michalak hadde høy feber, kortpustethet og ryggsmerter, og ble innlagt på Universitetssykehuset i Chicago 3. april.

Dagen etter fikk Michalak sin første dose med ebolamedisinen.

– Feberen min sank nesten umiddelbart, og jeg begynte å føle meg bedre. Remdesivir var et mirakel, sier Michalak, som ble skrevet ut fra sykehuset 7. april.