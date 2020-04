Zé Roberto spilte for klubber som Real Madrid, Bayer Leverkusen og Bayern München i løpet av sin lange og innholdsrike karriere, og fikk med seg 84 landskamper for Brasil.

45-åringen ga seg med all fotball i 2017, men har åpenbart ikke sluttet å trene.

Nå vekker et bilde av Zé Roberto publisert på Instagram oppsikt i fotballverden, skriver flere medier, deriblant spanske Marca.

Mange er nemlig forbauset over hvor veltrent brasilianeren fremstår for tiden.

– Tar du anabole steroider Zé?, spør den tidligere Dortmund-spilleren Felipe Santana om bildet.

TIDLIGERE BAYERN-STJERNE: Brasilaneren har spilt for en rekke toppklubber i sin karriere. Foto: Frank Augstein

– Maskin, kommenterer den tunisiske landslagsmannen Änis Ben-Hatira.

– Han er i en utrolig form, skriver spanske Marca i en artikkel om bildet.

Zé Roberto, som for tiden jobber som rådgiver for den brasilianske klubben Palmeiras, forklarer «hemmeligheten» bak hans utrolige fysiske form i et intervju med Marca.

– Jeg har ingen uvaner. Jeg drikker ikke, røyker ikke, spiser og sover bra. Jeg har min familie som gir meg trygghet i livet. Grunnen til at jeg kunne spille fotball i så mange år som jeg gjorde, var på grunn av min livsstil, sier den topptrente 45-åringen.

Den tidligere venstrekanten -og venstrebacken startet sin profesjonelle karriere i Real Madrid, men det var først da han gikk til Bayer Leverkusen i 1998 at han for alvor fikk fart på karrieren. I 2002 tok han steget til Bayern München, og vant både ligaen og cupen i Tyskland med klubben hele fire ganger.

Etter opphold i Hamburg, Al-Gharafa og Grêmio på tampen av sin karriere, avsluttet han fotballkarrieren i en alder av 42 år etter å ha spilt to sesonger i Palmeiras i 2017.