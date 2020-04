– Verdenen er ikke optimal nå. Vi kan ikke gå veien med lange utredninger og høringsrunder, som vi normalt ville ha gjort. Noen bedrifter vil få mer enn de burde, mens noen bedrifter vil få mindre enn de burde, sa finansminister Jan Tore Sanner (H).

Under en pressekonferanse fredag kveld forklarte finansministeren hvordan koronarammede bedrifter nå kan søke om økonomisk kompensasjon.

– Fra og med i morgen vil levedyktige bedrifter kunne søke om å få tildelt penger som vil hjelpe dem gjennom krisen, sa Sanner.

Kompensasjonsordning.no

Bedriftene som er blitt pålagt å stenge, vil kunne søke allerede lørdag. Mens de resterende bedriftene som også er rammet, men som ikke ble pålagt å stenge må vente til mandag med å søke. Sanner forklarer dette med at de dermed vil unngå at nettsiden overbelastes.

– Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass en omfattende, men likevel enkel ordning. Den kommer til å hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes, sa finansministeren.

Sanner sier at bedriftene selv må sette seg inn i kriteriene for å kunne søke om kompensasjon, samtidig som han nevner at et av kriteriene er at omsetningen til bedriften skal ha falt med minst 30 prosent, eller 20 prosent i mars, sammenliknet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.

Vil kunne bli kø

Skatteetaten er forberedt på en strøm av søknader fra bedrifter over hele landet. Selv om det blir puljevis søking, vil det kunne oppstå kø i perioder.

– Vi har i løpet av kort tid bygd opp en digital portal som er rustet til å tåle et høyt volum, men hvis titusenvis av bedrifter logger seg på søknadssidene samtidig, vil det kunne bli kø. Det er derfor lurt å smøre seg med litt tålmodighet. Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, skattedirektør i Skatteetaten, Hans Christian Holte i Skatteetaten.

Sanner sier at han er trygg på at Skattetaten likevel vil kunne håndtere pågangen.

– Skatteetaten kan kontroll og masseforvaltning. Det tror jeg de fleste er enig med meg i, sa finansministeren.

Innsyn

Det vil også være mulig å søke seg frem til hvilke bedrifter som har fått innvilget støtte, og hvor mye pengene som har blitt tildelt.

Det er Skatteetaten som skal forvalte kompensasjonsordningen til bedrifter, og som har ansvar for forsvarlig forvaltning og etterkontroll. Skattedirektør Hans Christian Holte opplyste at det er Skatteetaten skal levere den søkbare innsynsløsningen.

– Detaljene kan jeg ikke gi akkurat nå. Men vi vil ha denne løsningen klar i løpet av veldig kort tid, sier Holte til NTB.

– Etter hvert som opplysningene kommer inn, vil det også være åpenhet om hva som er tildelt, sier han videre.