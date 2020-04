Lørdag fortalte TV 2 om Tone Martinsen (54) og ni andre som har mistet jobben eller blitt permittert som følge av koronakrisen.

Martinsen er en av rundt 30 ansatte som mistet jobben i Stena Line da selskapet la ned ruten mellom Fredrikshavn og Oslo.

Hun er bekymret for at alderen hennes skal gjøre det vanskelig for henne å få seg en ny jobb.

– Du kjenner jo veldig på det, i hvert fall når du får høre av selveste statsministeren at hun er bekymret for folk over 50 år, sier Martinsen.

– Må slåss mer

Nå svarer statsminister Erna Solberg (H) Martinsen.

– Jeg tror det er kjempeviktig at Tone også tenker på «hvor er det i vårt samfunn at vi kommer til å ha behov for folk?» og ser om det er noe etter- og videreutdanning eller kompetansepåfyll som er mulig å gjøre samtidig, sier Solberg.

– For jeg tror vi må være ærlige og si at damer i min og i hennes alder, vi slåss av og til litt mer på arbeidsmarkedet for å få en arbeidsgiver som ser at du faktisk duger til noe, fortsetter statsministeren, som selv er 59 år gammel.

Søkte 50-60 jobber

Martinsen setter pris på at Solberg tar problemstillingen på alvor.

– Hun kommer med et ærlig svar, det er rett på sak, og det liker jeg. Også et det litt morsomt at hun sammenligner seg med meg. Men jeg tviler vel på at hun blir arbeidsledig før pensjonsalder, sier hun.

54-åringen opplevde å bli arbeidsledig også for fire år siden. På to måneder anslår hun at hun sendte mellom 50 og 60 søknader, men bare én av dem skaffet henne et intervju.

– Den gang fikk jeg meg jobb hos Stena Line. Nå er jeg redd for at alderen min vil gjøre det vanskelig å starte på nytt, særlig siden vi nå er så mange som kjemper om de samme jobbene.

Martinsen vil gjerne jobbe i mange år til før hun pensjonere seg, og har begynt å søke nye jobber. Selv om hun syns jobbutvalget under koronakrisen er lite, har hun tro på at det kan ordne seg.

– Jeg vil veldig gjerne jobbe og bidra til fellesskapet.

– Ikke gått ut på dato

Statsministeren oppfordrer arbeidsgivere til å se verdien i eldre arbeidstakere.

– Jeg bruker mye tid på å si at damer på både 58 og 59 er ikke gått ut på dato. De har mye å gi fremover, og arbeidsgivere bør se det.