Redd for ikke å ha råd til mat – støtter likevel tiltakene

– I tider som dette, som er så usikre og der mange ender med å betale en høy pris, er det utrolig viktig at man har tillit til at beslutningene som fattes er riktige, sier han.

– Lojaliteten forsvinner hvis folk opplever å bli påført en høy økonomisk belastning for noe de ikke skjønner vitsen med, legger han til.

Redd for konkurs

På Osterøy utenfor Bergen driver Svein-Harald Solberg buss- og taxiselskap. Over natten mistet han så godt som alle kunder, og han ble nødt til å permittere ansatte.

Han forstår at regjeringen måtte innføre tiltakene, men er bekymret for utfallet.

– Det var nødvendig for å sikre våre medborgere. Vi vil selvsagt ta vare på alle rundt oss, men det koster oss enormt dyrt. Det fører med seg store økonomiske utfordringer, sier Solberg, som er redd for sine ansatte.

Han håper at regjeringen kommer med rausere krisepakker.

FRYKTER FOR SELSKAPENE: Svein-Harald Solberg er usikker på om firmaene hans overlever 2020. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Dersom det fortsetter som dette, så vil ikke selskapene mine overleve 2020, sier han.

Erna: – Det er verdt prisen

TV 2 har vist Erna Solberg tallene som viser at den hardt rammede gruppen støtter regjeringens tiltak.

– Jeg synes det er fint, og jeg synes det er hyggelig at de gjør det. Så tenker jeg at folk har forstått at det er viktig at helse går foran alt, sier hun og fortsetter:

GLAD FOR STØTTEN: Statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Veldig mange av de økonomiske effektene vi ser, kommer ikke bare fra våre tiltak. Mye kommer fra det som skjer i verden for å bekjempe smitten. Så skjønner jeg at noen føler vi skulle tatt enda hardere i, men vi har fått de resultatene vi var ute etter, og nå gjelder det å holde fast på alle de gode vanene folk har bygget opp den siste tiden, sier hun.

– Er du trygg på at de tiltakene som du har innført, er verdt prisen?

– Jeg er trygg på at de tiltakene som vi har innført, har vært verdt prisen, for jeg mener at helse går først.