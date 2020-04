Søderlund: – Häcken er bedre teknisk bedre enn Rosenborg

Alexander Søderlund skrev i februar under for BK Häcken i Allsvenskan.

Den 187 centimeter lange angriperen forlot Rosenborg etter totalt fem år i klubben. Søderlund med seg 118 kamper og 55 mål for Rosenborg i løpet av sine to opphold på Lerkendal, og ble i 2015 toppscorer i Eliteserien med 22 mål.

32-åringen legger ikke skjul på at han stortrives i sin nye klubb.

– Teknisk bedre enn Rosenborg

Haugesunderen mener BK Häcken er bedre teknisk enn Rosenborg og kommer til å kjempe om titler i Allsvenskan.

– Om vi bare tør si at vi skal vinne noe, så skal vi nok klare det. Man må ha en sterk tro på at vi er her for å vinne. Jeg har ikke spilt mot de beste lagene i Sverige, men jeg er sikker på at vi kvaliteter til å vinne mot alle lag. Teknisk er Häcken bedre enn Rosenborg, for eksempel. Jeg går gjerne i dueller og hjelper til å vise veien under kampene, sier Søderlund i et intervju med BK Häckens hjemmeside.

Han mener spillestilen til sin nye klubb er mye mer spennende enn det han beskriver som «Rosenborgs maskin-fotball».

– Jeg har spilt ensom angriper i mange år, så det er ingen problem å komme inn i den rollen. Så er det ekstra fint å ha noen i den nære tierrollen, det har jeg ikke hatt tidligere. Vi spiller veldig fin fotball her, noe som er veldig kult. I Rosenborg var det mer «maskin-fotball» – direkte og rett på, mens her er det mer teknisk og mye flere kombinasjoner. Det føles spennende, konkluderer 32-åringen.

TV 2-ekspert: – Naturlig at han sier noe sånt

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror nok at Søderlund har et aldri så lite poeng når angriperen uttaler at BK Häcken er et mer teknisk lag enn Rosenborg.

– Basert på fjorårets sesong så vil jeg tro det var mange lag som var bedre teknisk enn Rosenborg, for da var det mye krøll, smiler Mathisen.

Før han legger til:

– Men for å være litt mer alvorlig, så er det jo naturlig at Søderlund sier noe sånt som dette. Det hadde vært veldig rart om han hadde sagt noe annet. Det skulle tatt seg ut om han plutselig uttalte at Häcken var mye dårligere teknisk enn Rosenborg, at den svenske ligaen var mye dårligere enn den norske, og at sin nye klubb var mye dårligere enn Rosenborg. Det hadde vært rart. Når en spiller kommer til en ny klubb, så vil han alltid snakke den opp, poengterer Mathisen.

TV 2-eksperten sliter imidlertid å skjønne helt hva Søderlund legger i ordene «bedre teknisk».