I fjor sommer kom nyheten om at den amerikanske superstjernen Miley Cyrus og den australske skuespilleren Liam Hemsworth skilte lag.

Sjokknyheten kom kun ti måneder etter at paret hadde gitt hverandre sitt ja i en privat bryllupsseremoni.

Romantisk ferie

Kort tid etter bruddet ble Cyrus observert på ferie sammen med Kaitlynn Carter. Carter hadde på sin side nylig brutt med ektemannen, realitystjernen Brody Jenner.

Jenner er sønnen til Caitlynn Jenner, tidligere kjent som Bruce Jenner.

Da feriebildene av Cyrus og Carter begynte å florere, gikk det ikke lang tid før romanseryktene oppsto. De to var sammen i kun noen få måneder, og nå har Carter snakket detaljert om hva som skjedde i tiden etter bruddet med superstjernen.

Det skriver People Magazine.

– Jeg trodde at livet mitt skulle gå tilbake til normalen. Jeg hadde ingen forventninger om at noen ville bry seg om meg i det hele tatt, sa hun.

– Forskrekket

Carter forteller videre at hun ble særlig overrasket over at papparazzi-fotografene fortsatte å følge etter henne.

– Jeg hadde ikke forventet at noe av dette skulle skje. Jeg har vært vant til det fra tidligere forhold, eller da jeg var med henne, men aldri når det bare har vært meg.

Carter opplevde også at amerikansk presse skrev historier som ifølge henne ikke stemte overens med sannheten.

– Jeg var så forskrekket. Historien var så langt fra virkeligheten, og det var en skikkelig oppvekker for meg, sier hun videre.

Gode venner

Etter det bestemte Carter seg for å ta mer kontroll over sitt offentlige image.

– Når det kommer til forhold, har jeg alltid satt meg i baksetet og stolt på den personen jeg er sammen med til å styre showet. Særlig i offentligheten, fordi det er noe jeg aldri har ønsket å være en del av.

Forholdet mellom Carter og Cyrus var dog av det korte slaget. Og i september ble det kjent at de to hadde gått hvert til sitt. De er imidlertid fortsatt gode venner, skriver People.

Cyrus gikk videre kort tid etter, og er nå i et forhold med den australske artisten Cody Simpson (23).