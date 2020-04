Med en historisk høy premiepott på 2,55 millioner kroner, er det heller ingen tvil om at det er langt fra et virtuelt vennetreff i sjakk som skal sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo fremover fra Magnus Carlsen Invitational.

Carlsen selv er naturligvis trekkplasteret. Han jakter på revansje etter et nylig finaletap for det 16 år gamle vidunderbarnet Alireza Firouzja, men håper også dette er med på modernisere sjakken i en tid der matcher ved brettet er uaktuelt.

– Jeg synes det er veldig spennende og gleder meg til å møte verdenseliten i dette formatet, sier han til TV 2.

Onlinespilling har så langt hatt et litt mindre alvorlig preg enn når man sitter fysisk overfor hverandre.

– Det er noe mentalt. Når man sitter hjemme ved PC-en er man mer avslappet og det føles mer som en lek. Dette er en mulighet til å få endret på det. Hvis du tror du kan sette deg ned og ha det gøy, tar du feil. Dette blir beinhardt og med et høyt nivå, lover 29-åringen.

Carlsen åpner mot Hikaru Nakamura kl. 16. Det er en motstander som har gjort det bedre i hurtig- og lynsjakk enn i langsjakk.

– Han har medaljer fra VM sist og er en sterk motstander. Jeg ser frem til å møte ham. Jeg har generelt gode resultater mot ham, så jeg er forsiktig optimist.

Deltakerne i The Magnus Carlsen Invitational skal gjennom syv innledende runder á fire hurtigsjakkpartier. Hver runde spilles over to dager, hvilket i praksis betyr at deltakerne spiller annenhver dag. Deretter vil de fire beste i sammendraget avansere til den store finalehelgen.

Sendingene starter 15.30 med partistart 16.00.