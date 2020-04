– Ingen grunn til å være redd

– Den avgjørelsen du tok 12. mars, er du redd for at den har skapt unødvendig vanskelig dager og oppvekst for noen barn?

– Ja, vi er jo redd for at når vi stengte skoler og barnehager var det noen barn som hadde dette som fritidsstedet sitt fordi hjemmet ikke var så bra, og at det ble vanskeligere. Men jeg tenker at det var nødvendig å gjøre det på det tidspunktet for hvis ikke vi hadde fått sykdommen under kontroll, så hadde det vært større fare for alle i Norge. Det å ikke få smittetallet i riktig spor og under 1, ville betydd at helsevesenet vårt generelt hadde blitt overbelastet. Da hadde du som har ett barn eller selv var syk av andre grunner, hadde hatt mindre sjanse for å få god hjelp i helsevesenet. Det har vært vårt mål med det hele veien, sier Solberg.

– Har du tenkt på at nedsiden av å stenge ned kan ha vært større enn oppsidene?

– Jeg tror at nedsiden av det ikke har vært større enn oppsiden. Vi har altså raskere enn vi trodde fått smittetallet under 1. Det betyr at Norge ser ut til å ha klart å mestre covid-19 uten at sykehussystemet vårt brekker sammen, som det har gjøort i andre land. Det er faktisk verdt veldig mye, for det hadde vært veldig flere som ville dødd av andre årsaker hvis helsevesenet vårt brekker sammen, avslutter statsministeren.