Mistet jobben brått – frykter for fremtiden sin

– Om to år vil vi snu oss tilbake og trolig konstatere at vi gjorde mange feil. Både hva gjelder bekjempelse av pandemien og når det gjelder tiltakene vi gjorde for å begrense den økonomiske krisen. Det er helt utenkelig at vi ikke gjør feil nå, sier Dørum og fortsetter:

– Jeg mener det er helt riktig å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Hensynet til at helsevesenet ikke kollapser må vektes mot at økonomien ikke kollapser på den andre siden. Det er viktig at helsemyndigheter gir råd om det ene og at økonomer gir råd om det andre, og så er det opp til regjeringen å trekke konklusjonene. Ingen må tro at norsk økonomi hadde vært i en god situasjon om ikke vi hadde hatt smitteverntiltak. En ukontrollert pandemi ville også hatt store økonomiske konsekvenser.

– Noen vil forsvinne

Statsminister Erna Solberg har også sett tallene fra TV 2s kartlegging.

– Har folk grunn til bekymring?

– En del bransjer vil komme raskt tilbake i jobb igjen, allerede nå på mandag og neste mandag, men så er det noen arbeidsplasser hvor det kan bli vanskeligere en stuind. For eksempel for de som jobber med reiseliv, sier Solberg og legger til:

– Jeg skjønner bekymringen, og jeg tror den bekymringen er litt ulik avhengig av hvilken jobb du hadde. Det som er viktig for oss, i tillegg til å ta vare på folks helse, er at vi skal ta vare på vekstevnen i norsk økonomi, sier hun.

HAR ET RÅD: Statsminister Erna Solberg mener at dette kan være tiden for å omskolere seg hvis du er usikker på om arbeidsplassen din er der etter koronakrisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Hvor mange av de som nå er blitt arbeidsledige, tror du er tilbake i jobb om seks måneder?

– Det har vi ikke noe estimat på. Jeg tror ganske mange vil være tilbake i jobb om seks måneder, men det er nok noen bedrifter som har forsvunnet og noen jobber som ikke kommer tilbake i det hele tatt.

Ernas klare råd

Solberg sier at det er viktig å gjøre folk oppmerksom på at dette kan være tiden for å fullføre videregående skole, ta fagbrev eller fullføre en utdanning.

– Det er viktig å tenke på det og ikke bare gå og vente hvis du er usikker på om jobben din vil være der når dette er over.

– Er du trygg på at tiltakene som du har innført, er verdt prisen?

– Jeg er trygg på at tiltakene som vi har innført, har vært verdt prisen, for jeg mener at helsa må gå først. Det å få ned smitteraten var veldig viktig, ellers hadde det fått store konsekvenser for helsevesenet. Det ville ikke bare rammet pasienter med covid-19, men også alle de andre som er syke.

– Det ser vi i de landene som har dette ute av kontroll. Det som er viktig nå, er at vi raskest mulig kan ta hverdagen vår tilbake igjen.