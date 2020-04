Bilprodusenten Audi, som er en del av Volkswagen-gruppen, eier 8,33 prosent av aksjene i den tyske gigantklubben Bayern München.

Da stjernespilleren Kingsley Coman ankom Bayern Münchens trening i superbilen McLaren 570s Spider fremfor en luksusbil av merket Audi han hadde fått av klubben, så den tyske bilprodusenten rødt.

Audi har nemlig en avtale med Bayern München om at spillerne må kjøre en av bilmerkets modeller til trening. Dersom denne avtalen ikke blir holdt, vil spillerne bli bøtelagt med 50.000 euro, eller rundt 563.000 kroner etter dagens kurs.

Nå er Kingsley Coman tvunget til å gå ut med en offentlig beklagelse til Audi etter at han valgte feil bil til trening.

FEIL BIL: Coman valgte å kjøre en McLaren til trening. Det måtte han beklage i etterkant.

– Jeg ønsker å beklage både til klubben og til Audi for å ikke ha kjørt en bil jeg fikk av klubben. Min Audi har fått en skade på det ene sidespeilet. Uavhengig av det, så gjorde jeg en feil, og det har jeg innsett, uttaler han, ifølge den tyske avisen Bild.

23-åringen benytter anledningen til å besøke de ansatte på Audi-fabrikken i Ingolstadt som et plaster på såret. Siden han beklaget offentlig, og vil gjøre opp for seg med å besøke arbeiderne på fabrikken, slipper han unna å betale en bot på over en halv million norske klubber til Bayern München.

– For å gjøre opp for min feil vil jeg besøke Audi-fabrikken i Ingolstadt så snart jeg får muligheten, og signere autografer og sende hilsener til de ansatte på fabrikken, sier den franske landslagsspilleren.

Kingsley Coman startet startet sin profesjonelle karriere i franske PSG, før ferden gikk videre til Juventus i 2014.



Året etter gikk han imidlertid til Bayern München på lån, og overgangen ble gjort permanent i 2017. Han har hittil fått med seg 22 landskamper og fire mål for det franske landslaget.