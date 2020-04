Folk er bekymret etter skredet: – Kan bli dramatisk

Mandag ettermiddag gikk det et større skred like ved Junkerdalsura og ned mot Saltdalselva i Storjord i Nordland.

Raset startet fra rundt 1.100 meters høyde, og har dratt med seg enorme mengder masse ned til elva og over riksvei 77.

Skredet oppleves som kritisk, og ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal sa til TV 2 at elva er tett, og dersom det sprekker opp vil det komme en større flodbølge ned gjennom dalen.

Fredag besøkte TV 2 området der skredet gikk onsdag. Det er nesten uvirkelig å se hvor mye krefter som var i sving. Skredet var om lag 700 meter bredt, og det trykket som ble skapt var med på å knuse tykke trestammer tvert av.

Stod rett ved skredet

Arvid Norbergsen er grunneier og brøytebilsjåfør i Junkerdal. Han var et par hundre meter unna det enorme skredet som dundret gjennom Junkerdalsura, og forklarer til TV 2 at bilen ristet.

– Det som møtte meg var en sky. Det som kommer før selve raset. Jeg så det kom en sky med masse snøfokk og det enorme trykket, sier han.

Til tross for at var et par hundre meter unna selve skredet lå det svære busker 50 meter foran varebilen han kjørte.

– Tykke trær har blitt knekt som fyrstikker. Det var et godt trøkk, sier Norbergsen.

Han forklarer at han ikke var redd da bilen ristet, men forteller at det ikke går an å forestille seg de kreftene som var i sving onsdag ettermiddag.

– Jeg tror det må oppleves, sier han.

Ingen vanngjennomstrømming

Som følge av skredet ligger det mye skog, snø og jordmasser i elva. Det har ført til at det er liten eller ingen vanngjennomstrømming gjennom skredmassene.

Det demmes opp mye vann, og det er nå over 70 meter lang og ti meter bred ispropp. Dersom disse sprekker opp frykter man at det vil komme en flodbølge ned gjennom dalen og inn over Storjord, som ligger et par kilometer unna.

Vannmassene stiger en halv meter i døgnet, og løsner dette vil det føre til en flodbølge.

– Det er en høydeforskjell på vel 100 meter, så det er mye vann som skal ned, sier Norbergsen.

– Det er ikke mye å gå på før det er mye land som står under vann. Bølge nedover dalen.

Bekymret

Halvard Olsen er eier av Saltdal Turistsenter, som ligger en kort kjøretur unna selve skredsområdet. Han forteller til TV 2 at han ble satt ut med det samme skredet gikk, og det at nå begynner å synke inn.

Halvard Olsen eier Saltdal Turistsenter.

Èn av dem som er i faresonen som følge av skredet er Olsen. Selve turistsenteret er på trygg avstand fra skredet, men han har flere campinghytter som ligger i faresonen.