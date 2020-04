Klokken 14.00 fredag ettermiddag fikk politiet i Sandefjord melding fra en fortvilet far om at en elektrisk tandem trehjulsykkel var stjålet.

Sykkelen brukes til daglig av Geir Olafsen sin funksjonshemmede sønn Ulrik på 14 år.

– Han er et barn med spesielle behov, og han setter veldig pris på sykkelen, for da får vi syklet rundt og tittet, noe han synes er gøy, sier Olafsen til TV 2.

Han sier det er utrolig sårt at noen har stjålet sykkelen som er til stor glede for sønnen.

– Jeg synes det er lavmål å ta en spesialsykkel til en med spesielle behov. Han forstår ikke helt at den er borte, han vil jo bare sykle, sier faren.

Har du informasjon om sykkelen? Ta kontakt med politiet på 02800.

STJÅLET: Slik ser sykkelen ut. Foto: Privat

Olafsen sier videre at sønnen ikke får uttrykt seg verbalt, men at det er et stort savn at sykkelen er borte.

– Det å være ute å sykle er en aktivitet hele familien synes er gøy. Men nå får vi ikke med han, og det er jo trist.

Operasjonsleder Truls Fjeld i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at sykkelen ble stjålet midt på dagen.

– Det ble meldt til oss litt over klokken 14, og da ble det sagt at den var stjålet i løpet av den siste timen, sier han.