Mandag åpner barnehagene i Norge dørene igjen. For nedsnødde barnehager i nord kan det by på problemer.

– Vi har disse snø-forholdene. Det er det som har skapt store problemer, for vi skal jo bruke uteområdet også mye – i ulike puljer. Pri én er å få tømt snøen så fort som mulig, sier fagleder ved Bymyra barnehage i Tromsø, Karine Dahlø Seppola, til TV 2.

Da TV 2 besøkte barnehagen torsdag, måket de ansatte frem gjerdene rundt uteområdet. Det har vært så høyt snøfall i vinter at gjerdene var helt begravd i snø, noe som naturligvis kan bli problematisk for en barnehage som er avhengig av å ha kontroll på barna.

Måke-puljer

For å få bukt med de store snømengdene, har barnehagene igangsatt en rekke tiltak.

– Vi har arrangert måke-grupper, eller måke-puljer, som kommer til ulike klokkeslett. Første gruppe kommer klokken 8 og er ferdig klokken 11, mens neste er fra 11 til 2.

Det er de ansatte i barnehagen som selv måker frem rundt gjerdene, mens kommunen ellers bidrar med å få måket av takene og veiene.

– Det er jeg som er «fresemester i barnehagen», sier fagarbeider Andreas Karlsen med et smil.

– Vi må frese for at ungene skal kunne leke her ute.

FRESEMESTER: Andreas Karlsen, fagarbeider i Bymyra barnehage, har tatt på seg jobben å frese veien utenfor barnehagen. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen

- Ikke bekymret

Mens «fresemester» Karlsen gjør klar veiene rundt barnehagen, er Monica Hansen en del av måke-pulje nummer én på torsdag.

– Vi har vel vært her i cirka to timer, og jeg tror ikke vi har måket fire meter frem enda, sukker hun.

Avdelingsdirektør for oppvekst i Tromsø kommune, Kari Henriksen, er ikke bekymret for at de store snømengdene skal sette en stopper for gjenåpningen mandag.

– Det er mye snø på utsiden av barnehagene våre, men det skal vi håndtere. Vi er vant med snø, ungene er vant med snø, så det skal gå helt fint, fastslår hun.