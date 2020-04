– Frykten er ubegrunnet, sier overlege ved barneavdelingen på Drammen sykehus, Hedvig Røysem Sterud.

Siden midten av mars har barnehager og skoler holdt stengt. Diskusjonen om hva som vil være barnas beste har endt i en beslutning om at barnehager og barneskoler nå åpner igjen.

Siden har TV 2 skrevet om foreldre og barnehageansatte, samt en smittevernekspert som er bekymret for hva som kan bli utfallet av gjenåpningen.

Blusse opp

Flere foreldre og ansatte har hevdet at det er utrygt å gjenåpne barnehagene. De mener at faren er stor for at smitten kan blusse opp igjen.

– Det er jo noen uttalelser som har ført til unødvendig frykt, sier Sterud.

Flere har også satt spørsmålstegn ved om barn med kronisk sykdom trygt kan returnere til barnehagen. Norsk barnelegeforening har på sin side sagt at de fleste barn med kronisk sykdom kan og bør stille opp, når barenhagene gjenåpnes.

Det er barnelege Sterud enig i. Hun mener at selv barn med astma, trygt kan returnere til barnehagen.

– Om man har epilepsi, diabetes og en velkontrollert astma, kan man likevel møte opp. Det man ser er at barn blir lite syke, og de som blir syke får et veldig mildt sykdomsforløp.

Les også: – Mine barn skal ikke være prøvekaniner

Søskene i barnehagen

Sterud mener også at barn som har symptomer på forkjølelse eller influensa, bør være hjemme.

Noen barn vil også ha kroniske sykdommer som er så alvorlige at de må være hjemme. Hva så med søsknene til disse barna? De bør gå i barnehagen, mener barnelegen.

– Også der må vi støtte oss på de rådene som er gitt, og fordi barn får mildere symptomer, så vil de også smitte mindre.

Med tydelig adresse til foreldre og lærere som føler på frykten, poengterer hun at det tryggeste er å stole på fagfolkene.

– Vi som jobber med syke barn hver dag og gir råd og behandling, vi gjør det ut i fra den kunnskapen vi har og den erfaringen vi har, og ikke på grunnlag av gjetning.

Melby: – Syke barn skal ikke møte i barnehagen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) besluttet å åpne barnehagene og 1-4. trinn i grunnskolene, til tross for at Helsedirektoratet anbefalte å stadig holde stengt i områder med stor smittespredning.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig rundt hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning, sa kunnskapsministeren.

Veilederen klargjør barnehagerutinene rundt håndvask, hvor store grupper som kan samles i barnehagen, og hvordan barna kan hentes på en hensynsfull måte.