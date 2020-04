Husker ett spesielt råd som hjelper ham gjennom krisen

I politiske kretser snakker man om ham som en mulig fremtidig Arbeiderparti-leder og statsministerkandidat.

– Kunne du tenkt deg å bli statsminister?

– Alle svar på det blir helt gærne. Det er fantastisk å være byrådsleder i Oslo. Det er hjembyen min. Noen sier at Akerselva renner gjennom kroppen min, og det er nok riktig, sier Johansen.

– Har ikke gjort det før

Johansen er i alle fall en av de aller mest synlige av Arbeiderpartiets politikere om dagen.

I TV 2-programmet Presseklubben forteller han om de siste surrealistiske ukene. Som sjef for hovedstaden, har han stengt både skoler, barnehager og tappekraner.

– Hvis du hadde spurt meg for noen måneder siden om jeg skulle ta de avgjørelsene, så ville jeg trodd du var gæren! Jeg er opptatt av at det skal være faglig skikkelig begrunnet, at vi bruker tid og får de beste råd du kan få, sier han.

– Hva går gjennom kroppen når du tar de avgjørelsene?

– Det er en ydmykhet å gripe så direkte inn i folks liv som du gjør med de beslutningene. Det endrer jo folk rundt meg sin hverdag. Det er jo dramatisk.

Savner å klemme

I romjula ble Johansen farfar for første gang. Men i disse koronatider kan ikke besteforeldre klemme barnebarna sine.

AVSTAND: Raymond Johansen ble nylig farfar. Men besteforeldre må holde avstand om dagen. Foto: Privat

– Sønnen min viser meg han på Facetime. Og jeg ser at han smiler og fokuserer, og du får jo en sånn virkelig lyst til å holde ham. Jeg kjenner jo at han er et lite menneske jeg ikke har fått bli kjent med ennå, sier han.

Og Johansen føler også på et savn til sine egne foreldre.

– Mamma blir 80 år nå i mai, og den feiringen er jo avlyst, og pappa er 84 år. Nå hilser vi på hverandre på avstand. Jeg er egentlig en ganske fysisk person, som er vant til å klemme folk. Og jeg kjenner på det ønsket om å gi folk du setter pris på, en klem.

Følger ett råd

Da terroren rammet Norge 22. juli 2011 var Johansen partisekretær i Arbeiderpartiet. En av de viktigste oppgavene han gjorde var å ringe etterlatte. Da jobbet han med en krisepsykolog som ga ham ett tydelig råd.

– Jeg hadde henne med meg ganske tidlig i prosessen. Og hun ga et veldig godt råd: Ikke slipp til følelsene for tidlig. For hvis du begynner å tenke på alle problemene som ligger foran, så kan du lett bli handlingslammet i å fatte de beslutningene som situasjonen krever.