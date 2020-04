Maisam (11) bodde i Risør og drømte om et trygt liv. I stedet ble han dødssyk i flyktningleiren Moria

Er redd for barnas helse i Moria

Men Khatoul sier hun er bekymret for barna. Når vi møter familien har de vært i Moria i to måneder.

– Det er kaldt her, det blåser mye og vi har ikke elektrisitet, sier Khatoul, mens hun prøver å tenne opp et bål. Dette er familiens eneste varmekilde. Det er også her de lager mat.

INGEN ELEKTRISITET: Bål er den eneste varmekilden familien har. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi voksne kan klare oss her, men det gjør ikke barna, sier Khatoul. Maisam står ved siden av og krøller de nakne tærne i sine rosa crocs.

Noen uker senere tikker det inn en bekymret melding fra Khatoul på telefonen.

– Maisam har vært syk lenge. Nå er han veldig dårlig. Jeg er redd.

Snart er ikke Maisam gjenkjennelig.

Khatoul forteller hva som har skjedd gjennom TV 2 sine tolker. Hun er stresset fordi hun er livredd for sønnen, og er derfor usikker på om hun husker alle detaljene. Men dette er hennes historie:

Først får Maisam en voldsom svie i øynene. Han får feber og vondt i hele kroppen. Han begynner også å kaste opp, og får uforklarlige utslett.

Det er svært lite legehjelp å få i flyktningleiren. Mora forteller at hun ber en nabo om hjelp. Hun får en type antibiotika som Maisam har brukt tidligere med god effekt, og gir sønnen litt av det. Men Maisam blir ikke noe bedre.

Til slutt får hun hjelp hos Leger uten Grenser.

– De gav ham litt behandling og noe medisin, og sa at vi burde oppsøke sykehuset i Mytilini på Lesvos.

Men Khatoul forteller at sykehuset ikke ville ta imot dem.

– Jeg prøvde å forklare så godt jeg kunne hva som feilet Maisam, men de sendte oss bare tilbake til Moria.

Frykter for sønnens liv

I leiren blir sønnen bare dårligere og dårligere.

– Hjertet banket utrolig fort og han var knapt bevisst, sier mora.

Foreldrene tar ham derfor tilbake til sykehuset, og da blir han innlagt. Men her blir han bare enda verre, og etter noen dager blir han fraktet til sykehus i Aten.

Det er da Khatoul tar kontakt med TV 2. Hun forteller at hun ikke har fått tilgang på tolk, og at hun derfor ikke forstår hva legene sier. Hun snakker knapt engelsk og ikke noe gresk. Hun aner derfor ikke hva som feiler sønnen og om han vil klare seg.

– Jeg skjønner bare at de sier «very big problem», sier hun desperat på telefonen.

Hun sier at sønnen har konstant store smerter, og vi får se video av at han gråter mens blodet renner ut av munnen.

– Han har så vondt, han sier han bare har lyst å dø, sier Khatoul til en venninne i Norge.

Hellas i lockdown

GRUSOMME SMERTER: 11-åringen får hjelp, men legene sliter med å stille en diagnose. Foto: Privat

Ifølge TV 2 sine tolker i Hellas kan mangelen på sykehus-tolk skyldes de strenge korona-tiltakene som er satt i verk. Hellas er i lockdown, noe som forverrer all logistikk. Det bidrar også til at TV 2 bruker tre dager på å finne to tolker som får lov å komme inn på sykehuset, en som kan oversette dari-engelsk og en som kan oversette engelsk-gresk.

Men omsider får mora og legene snakke sammen. Da har Maisam vært på sykehus i en uke, ifølge Khatoul.

– Alvorlig sykdom

Legene forteller moren at tilstanden er alvorlig, men stabil. De har identifisert symptomene og jobber intenst med å kurere dem. Men de forteller at de fremdeles er usikre på diagnosen, og hva som er årsaken til at sykdommen har brutt ut.

Legene stiller videre mange spørsmål om Maisams medisinske historie. Mora forteller at han ikke har noen kjente allergier eller underliggende sykdommer, og at han aldri har vært alvorlig syk tidligere. Hun viser bilder av medisinene Maisam har fått i Moria, og forklarer at ingen av dem er nye for sønnen.

Samtalen er svært nyttig for legene, som tar nye tester. De understreker at de gjør absolutt alt de kan for å kurere Maisam.

Mora er lettet etter samtalen. Hun forteller til TV 2 at det hele tiden er leger og sykepleiere innom rommet for å hjelpe Maisam. Hun håper hun snart får vite hva det er som feiler sønnen, og at det er gode nyheter.

– Livredd for å bli sendt tilbake

LYSPUNKTET: Miriam har blitt bedre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Noen dager senere kommer det første lille lyspunktet.

– Jeg tror Maisam er litt bedre, sier mora. Hun forklarer at han av og til klarer å åpne de sammenklistrede øynene litt. Men fremdeles vet hun ikke hva som feiler sønnen og hvordan prognosene er.

Khatoul sine bekymringar slutter ikke her. Ektemannen og dattera har ikke fått lov å forlate Moria-leiren på Lesvos.

– Den siste tiden har også dattera mi vært syk. Hun har feber, forteller Khatoul på telefon. Hun aner ikke hva slags sykdom dattera har fått.

– Jeg skulle bare ønske at resten av familien kunne få komme hit til Aten slik at vi kan takle dette sammen. Og at vi aldri, aldri må tilbake til Moria-leiren, der alt dette startet, avslutter tobarnsmora.