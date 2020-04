Advokatforeningen om pengekrangel: – Ikke til å tro

En bitter pengekrangel har ført til at tilsynsrådet for kriminalomsorgen i region vest ikke arbeidet på et halvt år. Stridens kjerne er en faktura på 850 000 kroner, slik TV 2 har fortalt.

Konsekvensen er at de innsatte på Vestlandet ikke har et fungerende tilsynsråd, slik de har krav på etter både norsk lov og internasjonale konvensjoner.

– At tilsynet med fengslene på Vestlandet nå ligger helt brakk på grunn av en uenighet om et spørsmål som så trivielt som dette, nemlig hvilken konto lønnen for arbeidet til de som utfører tilsynet skal settes inn på, er ikke til å tro, sier leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson.

Strukturelt problem med tilsynsordningen

Kriminalomsorgen i Norge er inndelt i fem ulike regioner. I hver av disse finnes et tilsynsråd. Rådet skal være uavhengig, og fylkesmennene i hvert enkelt fylke har ansvar for å velge ut medlemmer til rådet.

I korte trekk er rådets oppgave å passe på at innsatte i landets fengsler sikres de rettighetene de har krav på.

Dietrichson mener tilsynsrådene i lang tid har vært stemoderlig behandlet av justis- og beredskapsdepartementet.

– Flere undersøkelser viser at tilsynene ikke fungerer optimalt. Det er uklart hvilke opplysninger tilsynet kan be om innsyn i, hva tilsynet skal føre tilsyn med, og hva som er resultatet av tilsynets vurderinger. Opplæring av nye medlemmer fungerer heller ikke. Slik som det er nå har ikke fangene et effektivt tilsyn å henvende seg til, sier han.

Helt krise

Situasjonen i tilsynsrådet på Vestlandet har vært fastlåst i over et halvt år. En av de innsatte, som fungerer som tillitsvalgt på sin avdeling, har overfor TV 2 uttrykt sterk bekymring over situasjonen.

– Det er helt krise for oss. Det er bare de vi har dersom vi har noe vi vil ta opp. Det kan handle om bruk av isolasjon, lufting, egentlig alt mulig. Når tilsynsrådet nå forsvinner, så står vi helt alene, sa den innsatte mannen til TV 2.

Sivilombudsmannen: – Helt åpenbart i strid med forventningene

Det er Sivilombudsmannen som sikrer siviles rettigheter i møte med staten. Saken får sivilombudsmann, Hanne Harlem, til å reagere.

– Dette er alvorlig, og helt åpentbart i strid med forventningene. Det første jeg tenker er at situasjonen også strider med det Stortinget og Justisdepartementet mener hvordan ting skal være, sier Hanne Harlem.

På generelt basis sier hun at tilsynsrådene er viktig, også i andre instanser som Barnevernet og i psykisk helsevern.