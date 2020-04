– Privatisteksamen gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Solveig Olsen i Viken, til Budstikka.

Foreløpig er det ikke klart når privatisteksamener kan gjennomføres i resten av landet.

– Jeg synes det er flott at fylkene nå jobber for å finne ut hvordan de kan avholde eksamen for privatistene. En nasjonal koordineringsgruppe ser nå på i hvilken grad privatisteksamen kan gjennomføres i hele landet, og hvordan det eventuelt kan gjennomføres, sier statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet.

Det er fortsatt noen avklaringer som gjenstår, opplyser departementet.