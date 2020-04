I løpet av det siste døgnet har Tolletaten tatt beslag i tusenvis av medisiner som folk tror skal virke mot covid-19. Tolloverinspektør Hanne Wichstrøm åpner pakke etter pakke;

– Det begynte i går da vi fikk en stor forsending fra Kina. Så har det fortsatt. Det kommer fra India, Thailand, Kina og andre deler av verden. Og det er alt mulig rart.

HIV-Medisin

Malariatabletter, virusmedisiner og HIV-medisiner er noe av det de finner.

– Folk har fått med seg at det forskes på både malariamedisiner og HIV-medisiner i kampen mot Korona. Så kaster de seg på og bestiller. Det er galskap at vanlig folk skal bestille HIV-medisin.

Advarer mot livsfarlige medisiner

Tilfanget av ulovlige preparater det siste døgnet er så stort at Legemiddelverket er tilkalt for å inspisere beslagene. Direktør Steinar Madsen advarer sterk mot å bruke ulovlig importerte preparater;

Nordmenn har bestilt preparater fra Kina i stor stil Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– For det første så er det farlig, for det andre så er det ulovlig, og for det tredje så kan du få medisiner som du ikke skal ta i sammenheng med andre medisiner. Det kan vær farlig.

– Hvor farlig da?

– Livsfarlig, vi har sett eksempler på det.

Destrueres

Tolldirektøren påpeker at all import av både reseptbelagte og ikke-reseptbelagte medisiner er ulovlig.

– Desverre ser vi at kyniske aktører utnytter koronafrykten hos vanlig mennesker og selger preparater på nettet. Mye av det vi beslaglegger viser seg å være falske produkter. Uansett blir alt destruert.