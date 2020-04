Konkurranseplanen kan bli seende helt ny ut, ikke minst før jul, skriver NRK.

Espen Bjervig, langrennssjef i Norges Skiforbund, tror ikke at verdenscupen og VM blir avlyst i sin helhet, men at det heller ikke blir arrangert som planlagt.

Blant annet kan det bli vanskelig å krysse landegrenser. Karanteneregler vil også komplisere det hele.

– Vi må tenke annerledes. Det kan bli færre renn i utlandet, sier Bjervig til statskanalen.

I den nye langrennsverden åpnes det dermed opp for at også landslagsløpere må finne seg i gå flere renn med lavere status enn verdenscuprenn. Slike renn kan for eksempel være rene norgescuprenn.

– Vi må få konkurrert mest mulig gjennom vinteren. Dersom det er det som er av renn å velge i, så gjør vi det. Vi kan med våre løpere få renn som det blir kjempekvalitet i. Dette er også Pierre Mignerey (renndirektør i FIS) opptatt av. Hvordan vi skal holde liv i skiidretten om vi får en sesong uten verdenscup, sier Bjervig.

