Oscar André (15) drept av faren – rettssaken stenges på grunn av korona-frykt

DREPT: 15-åringen ble drept av sin egen far på Kapp på Toten i fjor. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Gjøvik tingrett har besluttet å holde dørene lukket under rettsaken hvor en far er tiltalt for å ha begått overgrep og siden drept adoptivsønnen, Oscar Andre' Ocampo Overn (15).