Etter to uker på isolat på Bærum sykehus og én uke på Dønski sykehjem er 95 år gamle Knut Steffensen endelig hjemme i leiligheten på Bekkestua.

Steffensen ble testet med positivt resultat etter en chartertur til Spania 10. mars. Han er erklært smittefri, men ikke friskmeldt, fra koronaviruset.

– Nå skal jeg være hjemme i isolasjon i omtrent én uke, så er jeg en fri mann, sier Steffensen til TV 2.

– Jeg er 95 og et halvt år nå, og hvorfor jeg har klart meg vet jeg ikke. Men jeg er i ganske god fysisk form, fortsetter han.

Unnslapp symptomer

Steffensen er den eldste personen som har blitt skrevet ut av Bærum sykehus etter å ha testet positivt for koronaviruset, skriver Budstikka. Totalt har 28 personer mistet livet på grunn av covid-19 i Asker og Bærum.

Gjennomsnittsalderen for personer som har dødd som følge av koronaviruset er 84 år, men det finnes ingen oversikt over alderen på de som har blitt friskmeldt.

– Jeg var ganske forberedt på at jeg skulle teste positivt for viruset før jeg gjorde det. Men jeg har alltid hatt et godt immunforsvar, og bortsett fra en hofteoperasjon i fjor, så er dette mitt første sykehusopphold, sier Steffensen til TV 2.

Han ble innlagt på sykehus på grunn av oksygenmangel, men forteller at han unnslapp mange av de andre symptomene som gjerne følger med covid-19. Han har blant annet vært feberfri under hele oppholdet på sykehuset.

Var på omstridt chartertur

Steffensen var forberedt på å teste positivt for koronaviruset fordi han var én av 140 personer som 10.mars dro på chartertur til Solgården ferie- og helsesenter i Spania.

Senest 11. april skrev VG at fem personer fra reisen til Spania har mistet livet etter turen, og minst 53 personer har blitt bekreftet smittet av koronaviruset. Helsemyndighetene har fått kritikk for å gi grønt lys til reisen. Den kritikken er ikke Steffensen enig i.

– På tidspunktet vi skulle reise var det overhode ikke antydning til at vi ikke burde reise. Man kan ikke forvente at myndighetene tar slike bestemmelser på forhånd når det kan ha enorme konsekvenser. Så dette er typisk etterpåklokskap, mener han.

Til Budstikka understreket kommunikasjonssjef Jon Bakkerud i Asker kommune at smitten kan komme fra andre steder enn charterturen.

Respekt for sykepleierne

95-åringen ble skrevet ut av Dønski sykehjem tirsdag, og skryter uhemmet av helsepersonalet både der og på Bærum sykehus.

– Jeg har veldig medlidenhet med sykepleierne som har med noe helt ukjent å gjøre. De har en enorm påkjenning nå, og jeg har absolutt respekt for alle som har jobbet på sykehus den siste tiden, understreker han.

De neste fem til seks dagene skal Steffenson være i isolasjon i leiligheten, og priser seg lykkelig over at han har vestvendt balkong.

– Hittil så har jeg vært over tre uker i isolat, så det begynner å bli litt kjedelig. Nå håper jeg at jeg snart får oppleve våren utendørs, sier han.