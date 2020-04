Radioprofil og aksjonær raser mot eget lag: – Blir uvel

– Tweeten kommer på bakgrunn av nok et dårlig sportslig resultat, sier Baarli til TV 2.

Den tidligere programlederen i NRK P3 har lenge vært involvert i den norske e-sport scenen, og han er selv aksjonær i e-sportklubben Apeks.

Klubben har Norges beste Counter-Strike lag og har vunnet NM tre ganger på rad.

Selv om klubben har gjort rent bord i Norge, har Apeks derimot skuffet mot internasjonal motstand.

Flere tap mot antatt dårligere lag har kostet dem deltakelse i flere viktige internasjonale turneringer det siste året.

Torsdag røk Apeks ut i nok en kvalik, denne gangen mot et svensk amatørlag. Det fikk begeret til å renne over for Baarli, som tok til Twitter for å vise sin misnøye og skrev han ble uvel.

– Apeks er en organisasjon som gjør sabla mye riktig og fint. Det er masse å glede seg over, men CS-laget sliter og har slitt lenge. Som fan blir man matt når det butter imot hver gang det gjelder, eller når man atter en gang ryker på tap mot antatt dårligere motstand, forklarer Baarli.



Bakgrunnen for Baarlis reaksjon ligger i at Apeks er en profesjonell klubb hvor spillere mottar lønn. De har moderne fasiliteter og en sportslig stab som tilsvarer eliteklubbene.

– Jeg ønsker ikke oppnå noe annet enn å vise at de har folk som forventer noe av dem som spillere. Det er helt merkelig at de er så uvant med kritikk etter dårlige resultater at det blir baluba av en tweet. Nesten komisk, sier Baarli.

Twitterstorm

Mange har reagert sterkt på fremgangsmåten til Baarli. Flere Twitter-brukere mener at han oppfører seg som en klovn når han henger ut sine egne spillere i sosiale medier. De mener også at han burde være tålmodig og gi prosjektet mer tid.

– Det er spillerne som ikke leverer. Hvis det å påpeke det er å henge ut noen så beklager jeg inderlig og legger meg flat. Men da har vi som miljø et kjempeproblem, svarer Baarli.

Apeks løfter NM-trofeet for tredje gang på rad. Fra venstre: Sander "Grus" Nordeide Iversen, Haakon "Radifaction" Tholo, kaptein Kristian "akEz" Kornbakk,

Erik "truth" Hansen Dyrnes, Ole Kristian "Marcelious" Langan og trener Pål "Polly" Kammen. Foto: Gamer.no

Daglig leder i Apeks, Denise Anfinnsen, er kjent med Baarlis kritikk, og presiserer til TV 2 at han ikke snakker på vegne av klubben, men som aksjonær.

– Det må være lov å utrykke misnøye over resultater, på samme måte som man gir skryt ved gode resultater. Vi, som i alle andre idretter, forventer at profesjonelle utøvere tåler at fans lufter meningene sine. Vi setter pris på engasjementet. Uten engasjement blir det et dødt miljø, og det er ikke positivt for sporten på noen som helst måte. Som aksjonær bryr Niklas seg mer enn de fleste om klubben og resultatene til lagene vi har. Han har selvfølgelig lov til å tweete sitt personlige synspunkt, samtidig som det er viktig å påpeke at han ikke uttaler seg på vegne av Apeks, sier Anfinnsen.



I e-sport er det hvert år en rekke store internasjonale turneringer man kan kvalifisere seg til og Apeks har langt ifra brukt opp sjansene sine.



Bare i mai skal laget forsvare NM-tittelen og delta i lukket nordisk kvalifisering inn mot BLAST Premier. Dette er en av de desidert største og gjeveste turneringene man kan delta i som et CS-lag.