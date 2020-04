– Dette er en krise vi aldri har sett før

Det er vanskelige tider for Norwegian. Kun syv fly er for tiden operative, og 136 står parkert på bakken, forseglet og klare for å bli stående en stund.

Stig Patey er en av de heldige som fortsatt har en jobb å gå til som pilot, men sier hverdagen har forandret seg drastisk.

– Det er jo helt annerledes å fly nå selvfølgelig. Det er langt mindre passasjerer, og de aller fleste av mine kolleger er permittert, sier piloten til TV 2.

Da TV 2 flydde fra Oslo til Stavanger torsdag 16. april klokken 11.00, var det registrert 26 passasjerer ombord.

– Et trist syn

Norwegian-piloten synes det er trist å se flyene som står parkert på rekke og rad på Sola i Stavanger. Her har Norwegian parkert rundt 40 av flyene sine.

– Der har vi bare en liten del av flåten vår som står parkert, et ganske trist syn, sier Patey og nikker mot de parkerte flyene. Co-pilot Kaiser Khan nikker og er enig.

– Er dere redde for at dere ikke har en jobb å gå til når alt dette er over?

– Ja, det er klart, sier Patey.

– Dette er en krise luftfarten aldri har sett før. Da er det viktig at myndighetene hjelper til slik at vi kommer oss gjennom og kan ha en bærekraftig luftfart etter krisen. For nå må vi på en måte trygge arbeidsplassene og trygge at vi er en del av luftfarten også etter krisen.

TOMME FLY: Slik så det ut da TV 2 reiste fra Oslo til Stavanger med Norwegians rutefly. 26 personer hadde bestilt billett, men flere møter ikke opp til avgangen. FOTO: Mina Rise/TV 2

Påvirker norsk reiseliv

Statlige Innovasjon Norge frykter for ringvirkningene til resten av norsk reiseliv, hvis Norwegian går konkurs.

– Norwegian har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter for den veksten vi har sett i reiselivet de siste årene, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, til TV 2.

For Norwegian har de siste årene brakt stadig flere utenlandske turister inn til Norge.

– Når de fløy en og en halv million internasjonale passasjerer inn til Norge i fjor, så betyr det noe for de verdiskapningene og de arbeidsplassene rundt om i hele landet.

Kravet fra myndighetene

16. mars la staten frem tiltak for å hjelpe norsk luftfart. Det ble foreslått å etablere en statlig lånegaranti på til sammen seks milliarder kroner, der tre av disse milliardene skulle gå til Norwegian.

Statens krav Staten bidrar med 90 prosent av garantien dersom banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med de resterende 10 prosent.

Flyselskapene må ha hatt egenkapitalandel på minst åtte prosent ved slutten av siste kvartal. Hvis ikke må finansielle kreditorer frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for at selskapet skal få tilgang til garantiene.

Norwegian får 300 millioner kroner i første omgang. Deretter får de 1,2 milliarder kroner dersom de får lettelser i renter fra kreditorene, og de resterende 1,5 milliardene gis når selskapet har forbedret soliditeten

Staten stilte imidlertid flere krav for at Norwegian og de andre flyselskapene skulle kunne motta pengene.

Selskapet har klart å oppfylle kravet om å få 300 millioner kroner fra staten. Nå jobber Norwegian med å oppfylle de resterende kravene ved å gjøre gjelden om til egenkapital. De har foreslått å be långiverne om å bytte lån mot aksjer i selskapet.