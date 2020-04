Norske kvinner bruker kodeord for å varsle

I fem uker har nordmenn levd med strenge tiltak. De aller fleste av oss tilbringer mye tid innenfor husets fire vegger. For de som lever med vold i nære relasjoner er denne tiden ekstra utfordrende.

Politiet bekymret

– Politiet er bekymret fordi vi vet at i krisesituasjoner så eskalerer ofte volden, sier Astrid Johanne Holm, seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner i enhet Øst ved Oslo politidistrikt.

Også justisministeren er ekstra engstelig nå. Hun er klar over at enkelte av tiltakene myndighetene har iverksatt, fører til utfordrende situasjoner.

– Jeg er veldig, veldig bekymret. Vi er i en unntakstilstand nå og vi vet at veldig mange tilbringer mye tid hjemme. Samtidig som vi vet at mange barn og partnere utsettes for vold og overgrep, sier Monica Mæland.

Kan oppleves som farlig å be om hjelp

Politiet ønsker at de som er utsatt for vold eller overgrep varsler og ber om hjelp. Margunn Bjørnholt er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress og vet at det å be om hjelp ofte kan medføre stor risiko.

– Så lenge man lever i det voldelige forholdet så er det klart at det er en risiko for at ting kan bli verre hvis man varsler. Mange lurer ofte på hvorfor disse kvinnene ikke forlater partnerne sine, men det er nettopp fordi det å bryte opp situasjonen kan gjøre det både verre og farlig, sier Bjørnholt

Forskeren understreker at det ofte kan oppleves langt vanskeligere hvis man i tillegg har omsorg for barn.

Her kan du oppsøke hjelp: Vold- og overgrepslinjen Telefonnummer: 116 006

- www.dinutvei.no / plikt.no

- Politiet: 112

- www.soschat.no

Kodeord i sosiale medier

På samme tid et sted på Østlandet har en ung kvinne med navn Emilie lest om kodeordet «maske 19» som har blitt brukt av volds- og overgreputsatte i Frankrike. Emilie og hennes omgangskretsen er ikke ukjent med problemstillingen om vold i nære relasjoner. Hun og flere med henne har nå et stort ønske om om å hjelpe kvinner som nå befinner seg i en vanskelig situasjon.

– Jeg kjenner noen som er i samme situasjon, og det var vedkommende selv som sa at et kodeord kunne fungere fint for andre som ikke tør å si i fra. Det har faktisk vist seg å hjelpe ganske mange.

VIL HJELPE: Emilie har bekjente som har vært utsatt for vold og ønsker å hjelpe kvinner. FOTO: Privat

– Har dere fått mange tilbakemeldinger?

– Ja, det har vi.

Kodeordet deles i hemmelige forumer slik at det skal forbli hemmelig. TV 2 kjenner til kodeordene, men ønsker ikke å røpe moduset av hensynet til de som behøver hjelpen.

– Det opereres med ulike kodeord. Det ene er for situasjoner hvor man ønsker rask hjelp hvor vi kontakter myndighetene. Det andre ordet brukes når kvinnene ønsker at vi skal være oppmerksomme på at det er en situasjon på gang, men ikke ønsker umiddelbar hjelp, fortsetter Emilie.