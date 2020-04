Det opplyser næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til NRK.

Evensen sier videre at det er kun aktuelt å tillate skjenking på steder som selger mat.

Byråden sier også det naturlige er om uteserveringene åpner først.

Torsdag gikk Høyres Erik Lae Solberg ut og sa skjenkeforbudet måtte oppheves.

– Jeg tenker at det er veldig mange seriøse serveringssteder som ønsker å servere et glass øl eller et glass vin på en trygg måte, og jeg mener at de seriøse bør få mulighet til å være åpne, sa han til TV 2.

De siste dagene har våren for alvor kommet til hovedstaden, og folk har trukket ut i parker og nytt medbrakt alkohol. Lae Solberg mener derfor det ville vært bra for folkehelsa dersom skjenkeforbudet oppheves.

– Det vil være mindre sjanse for smitte enn hvis folk bare møtes tilfeldig og gjør det samme, og det vil også gjøre det litt triveligere for oss som bor i byene fremover mot sommeren.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet pressekonferanse om koronasituasjonen i hovedstaden klokken 14.00. Der er det ventet at byråden blant annet vil kommentere det mye omtalte skjenkeforbudet.

På pressekonferansen deltar også helsebyråd Robert Steen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

