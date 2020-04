Eksperter tror denne trenden vil fortsette – også etter koronakrisen

Da Norge stengte ned i midten av mars, sto det meste av landet stille.

Men da alle måtte holde deg innenfor husets fire vegger, var det én bransje som tok helt av: netthandelen.

Ferske tall fra hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, viser at 61 prosent av norske nettbutikker har økt omsetningen som følge av koronakrisen.

Hver fjerde nettbutikk har hatt over femti prosent økning i omsetningen, opplyser administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til TV 2.

Salget gikk til himmels

Én av nettbutikkene som går disse tallene en høy gang, er Dyrekassen.no. Etter koronautbruddet melder de om en økning i omsetningen på opp mot 350 prosent over normalen.

– Da Norge stengte ned merket vi en heftig økning i salget vårt fra dag én, sier daglig leder Roger Holthe Olsen i nettbutikken Dyrekassen.no, som er landets største dyrebutikk på nett.

Han mener at de har hatt litt flaks med produktet de selger: dyrefôr til landets rundt én million husstander med katt eller hund. Men Holthe Olsen mener at den ekstreme økningen også kommer av at de over lang tid har satset riktig i forhold til markedsutviklingen, med nettsalg og hjemkjøring av varer.

– Vi har hatt en stor omsetningsøkning de siste årene, og vi så tidlig at koronakrisen ville sørge for gode tall hos oss, sier han.

VOLDSOM VEKST: Daglig leder Roger Holthe Olsen i nettbutikken Dyrekassen.no har opplevd en formidabel omsetningsøkning etter koronautbruddet. Foto: Dyrekassen.no.

Trenden vil vedvare

Holthe Olsen tror at den kraftige økningen i nettsalg og hjemlevering kommer til å vedvare også etter koronakrisen.

Det er senioranalytiker Eirik Melle i Danske Bank helt enig i.

– Den trenden vi har sett over lengre tid, at stadig flere handler over nett, har nå fått en kraftig økning. Den kommer nok til å fortsette også etter at denne krisen er over, sier Melle som er ekspert på varehandel.

Melle mener at når butikkene åpnes igjen, og folk begynner å ferdes mer rundt, kommer de fysiske butikkene til å merke en oppgang i handelen mens nettbutikkene da vil få en nedgang.

Et skifte

– Men vi vil nok få et skifte etter koronakrisen. De som alltid har handlet mye på nett, vil nok fortsette med det. Mens de som i løpet av denne krisen har begynt mer med netthandel, og ser at det fungerer, vil nok fortsette å bruke nettet framover, sier Melle som tror at utviklingen vi ser nå uansett ville ha kommet snart.

Varehandeleksperten tror at det fremdeles vil være behov for fysiske butikker fremover, men da må de være villige til å omstille seg til markedet.